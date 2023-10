Al via il nuovo corso per diventare assistenti civici: “Vogliamo rinforzare la squadra al servizio della città”

“Quando ci chiamano, noi ci siamo”. Questa volta però la chiamata arriva da loro, dagli assistenti civici che, compiuti da poco i quindici anni di attività, si preparano ad avviare un nuovo corso di formazione per rinforzare la squadra. Il corso, completamente gratuito, avrà una durata complessiva di 20 ore, con sei appuntamenti serali e due il sabato mattina, nella sede di corso Diaz angolo via Missirini. "Il corso partirà quando raggiungeremo un numero congruo di partecipanti - spiega Vanni Ravaglioli, il coordinatore dell’associazione che fa capo alla Polizia locale -. Ad oggi abbiamo 11 iscritti e speriamo di aumentare le presenze per cominciare al più presto, ci auguriamo tra novembre e dicembre".

Nato nel 2008, per volontà dell’allora sindaca Nadia Masini e di Giorgio Morrone, comandane dei Vigili urbani - oggi Polizia locale - e con il fattivo supporto delle Gev, le Guardie ecologiche volontarie, di Forlì Emergenza e di Super Partes, il corpo degli assistenti civici conta ad oggi 33 persone che prestano servizio - sempre a titolo volontario - durante manifestazioni ed eventi, che vanno dal Giro d’Italia all’ingresso delle scuole alle giornate del Fai, ma non solo.

“Dopo la fine della pandemia abbiamo ripreso l’attività con più vigore - dice Ravaglioli - e di recente la Fondazione Cassa dei Risparmi ci ha affidato la guardiana dei locali del Monte di Pietà fino al mese di febbraio, il venerdì e il sabato. E tra poco ci sarà la maratona in centro: noi ci rendiamo sempre disponibili ma abbiamo bisogno di nuove presenze”. Chi volesse entrare a far parte della squadra degli assistenti civici può contattare il coordinatore, Vanni Ravaglioli, al 3351723543.