Nuovo peggioramento meteo: riparte la distribuzione di sacchi di sabbia ai cittadini

Per le prossime ore, le previsioni meteorologiche annunciano possibili ulteriori precipitazioni. La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato nuove allerte con criticità, per la nostra zona, di colore “giallo” per temporali e “criticità idrogeologica” e “arancione” per possibili criticità idrauliche. Per fronteggiare al meglio eventuali situazioni problematiche, il Comune di Forlì sarà in campo con tutte le forze possibili e tutte le squadre attive, insieme alla Protezione civile e in collaborazione con Vigili del fuoco, Forze dell’ordine e della sicurezza.

Dalle ore 15, saranno attivati punti per la distribuzione ai cittadini delle zone già colpite dall’alluvione di sacchi di sabbia in tre centri: via Autoparco/Pelacano, via Gorizia/via Carso, Palazzetto dei Romiti in via Sapinia 40. Nel territorio continuano a essere operativi oltre 30 mezzi di autospurgo che da giorni lavorano per ripristinare il sistema fognario. A tale riguardo è necessario un chiarimento informativo corretto per delineare il quadro della situazione utile a comprenderne la complessità.

Si è infatti constatato che in alcune reti fognarie non pubbliche è presente ancora molto fango e ciò, oltre a poter essere causa di possibili allagamenti, continua a far confluire fango nella rete fognaria primaria, provocando nuove ostruzioni anche nei tratti già liberati in precedenza che, ovviamente, necessitano di rinnovate pulizie. Pulizie che vengono ripetutamente eseguite su reti e pozzetti. Proprio la presenza di fango nei pozzetti e nelle fogne è causa di forti criticità e per questo il Comune rinnova anche l’appello a far sì che il fango accumulato venga posto in strada (dove sarà raccolto dagli operatori), evitando che possa finire in caditoie, pozzetti e tombini.