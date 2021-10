Oggetti da buttare si trasformano in fiori: alla Zangheri un muretto decorato nel nome di Annalena Tonelli

Martedì si è svolta l'inaugurazione del nuovo muretto artistico realizzato dall'attuale classe 3°F, della Scuola Media Zangheri di Forlì (Istituto comprensivo n. 2), nell'ambito del progetto "Annalena, donna libera. Far fiorire... lo scarto", focalizzato sul tema della sobrietà e sulla "Regola delle quattro R: riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero". Nel solco dell'esperienza di vita di Annalena Tonelli, missionaria laica forlivese uccisa in Somalia il 5 ottobre del 2003, esattamente 18 anni fa, la scuola ha promosso tramite studenti e insegnanti progetti ispirati al suo esempio di vita e al suo operato.

Il progetto, supportato da enti, associazioni e volontari, è partito l'8 febbraio 2019 quando gli alunni hanno pensato di far diventare il muro di ingresso del plesso scolastico un'opera d'arte, decorandolo con materiali di scarto. Dopo le prime bozze, gli alunni grazie alla guida della professoressa di Educazione artistica Paola Mercatali e alla collaborazione del professore di Tecnologia Alberto Camprini e della professoressa di Religione Giulia Addolorato, sono riusciti nel loro intento. Tante anche le iniziative collaterali legate al progetto come la pesca di beneficenza in favore di progetti di solidarietà, in città e nel mondo, avviati da Annalena, nonchè la partecipazione allo spettacolo portato in scena al Teatro Diego Fabbri dalla compagnia "Quelli della via", dal titolo "il Fiore del deserto, Annalena Tonelli una via di Speranza e Amore".

Gli studenti hanno avuto anche l'occasione di conoscere l'associazione Parada, che si occupa del recupero di bambini che vivono in strada a Bucarest, che ha presentato anche il suo spettacolo teatrale "Parada al cico di Pinocchio". Il progetto, coordinato dalla professoressa Silvana Del Zenero, è stato realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Forlì, dell'Ufficio Scolastico Provinciale, del Comitato contro la fame nel mondo, di tanti volontari e istituzioni del territorio. Allo scoprimento della targa e alla presentazione dell'opera artistica sono intervenuti il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, l’assessore alle politiche educative Paola Casara, la dirigente scolastica Nadia Mastroianni e Andrea Saletti, nipote di Annalena.