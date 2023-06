Oltre 2mila euro dal concerto al Teatro Fabbri per gli alluvionati organizzato dalla Naima Fondation

Sono stati versati ieri sull'Iban del Comune di Forlì i 2.054 euro raccolti in occasione del concerto organizzato da Naima Fondation per gli alluvionati più in difficoltà, il 3 giugno scorso, che aveva visto alternarsi sul palco del teatro Fabbri ben 105 musicisti e cantanti, con le loro rispettive band o ensemble. Naturalmente sono state tolte da questa cifra le spese vive del Service e del tecnico del Teatro. "Appena la Siae di Roma ci dirà quanto dobbiamo pagare per la quota di sua competenza, 120 euro se verrà accolta la richiesta di Patrocinio oppure 400 euro in base alla capienza del teatro, successivamente verseremo il rimanente", spiegano i rappresentanti di Naima Fondation, Giuliano Cavicchi e Michele Minisci.

Per essere precisi e trasparenti, gli organizzatori informano che i biglietti Siae venduti sono stati 360 euro, per un totale quindi di 3.600 euro, meno il costo del Service Lombardi per euro 976 iva compresa ("quando gli altri service contattati avevano chiesto 2.500 euro", esclamano Cavicchi e Minisci). Da sottrarre alla somma anche i 170,80 euro per il compenso del tecnico-elettricista del Teatro, mentre gli altri vari costi (vigili del fuoco, maschere e l’affitto teatro) rientravano nel patrocinio oneroso concesso dall'assessore alla Cultura del Comune. “Aspettiamo la risposta della Siae - concludono i dirigenti di Naima Fondation -. Se qualcuno vorrà contribuire ulteriormente a questa iniziativa, dato il costo esiguo del biglietto per il concerto, potrà farlo versando all’iban del Comune IT 48 Q 06270 13201 CC0230308064, alla voce Donazione emergenza alluvione”.