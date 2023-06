Oltre l'alluvione: il Comitato di quartiere dei Romiti dona un monitor multiparametrico alla Nefrologia e Dialisi di Forlì

Il Comitato di quartiere dei Romiti di Forlì, zona in queste settimane duramente colpita dall’alluvione, ha donato un Monitor multiparametrico al Servizio di Dialisi dell'Unità operativa di Nefrologia e Dialisi di Forlì. La donazione è stata effettuata utilizzando la somma di denaro raccolta durante il Concerto di Natale 2022, in memoria di Valmori Valter Franco (paziente dializzato), organizzato dall’oratorio San Filippo Neri e dal Comitato di Quartiere dei Romiti. A questa somma si è aggiunto, nella donazione, anche un contributo della stessa famiglia Fornasari-Valmori.

“Tale presidio donato - spiegano gli operatori - si colloca in modo particolarmente adeguato nel monitoraggio e nell’assistenza clinica continua del paziente in dialisi che, di per se’, rappresenta una popolazione particolarmente fragile e delicata chenecessita di assistenza continua, in particolare durante i trattamenti extracorporei". "La Dialisi di Forlì ha una funzione importantissima per tante famiglie - afferma Stefano Valmori, figlio di Valter Franco e coordinatore del Comitato di quartiere Romiti - sia per la competenza che per la capacità degli operatori. Come quartiere abbiamo sempre sostenuto, negli anni, tutto l’ospedale di Forlì, che consideriamo una eccellenza della sanità pubblica. Purtroppo il nostro quartiere è stato duramente colpito dall’alluvione ma, nonostante questo, abbiamo voluto anche oggi essere vicini al personale medico ed infermieristico dell’ospedale che, da sempre, si occupa di tutti i forlivesi, senza risparmiarsi e con grandissima professionalità".

Alla donazione erano presenti, oltre a Stefano Valmori e Nadia Fornasari, vedova di Valter Franco, anche Elena Vetri, in rappresentanza della direzione medica di presidio; la dottoressa Loretta Zambianchi; alcuni medici e la coordinatrice infermieristica della Dialisi forlivese; Albertina Zuccherelli (vice coordinatrice quartiere Romiti), Graziella Leccese e Ubaldo Biguzzi del comitato di quartiere e don Loriano Valzania della parrocchia dell’ oratorio San Filippo Neri. La Nefrologia e Dialisi di Forlì esprime infine "profonda gratitudine per la donazione" al Comitato di Quartiere dei Romiti e alla famiglia Valmori e ringrazia, in particolare la signora Fornasari che, durante questi anni di permanenza in dialisi del marito, è sempre stata presente, partecipando e condividendo la sofferenza, insieme alla équipe di Dialisi medica e infermieristica.