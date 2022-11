Dalle medie alle superiori: al via gli open day all'Istituto tecnico aeronautico "Baracca"

L’Istituto Tecnico Aeronautico “Francesco Baracca” di Forlì ha emesso anche quest’anno, il calendario dei propri Open Day, giorni nei quali sarà possibile visitare la scuola, le aule e parlare con i docenti da parte delle famiglie con i figli in attesa di frequentare le scuole superiori. Porte aperte quindi nella sede di via Montaspro 94, nei pressi dell’aeroporto e all’interno del polo aeronautico di Forlì nei giorni di sabato alle 15:00 e 16:30 e domenica alle ore 15:30.

Le altre giornate Open saranno il 17 dicembre e il 21 gennaio La dirigente scolastica Maura Bernabei, insegnanti e studenti accoglieranno gli alunni di terza media e i loro genitori, per accompagnarli a visitare la sede per illustrare il proprio Piano dell’offerta formativa (Pof), che ne fa una scuola dinamica, bene organizzata, dotata di nuove tecnologie con laboratori adeguatamente attrezzati e completamente rinnovati. Saranno inoltre illustrati i numerosi progetti in corso

Nell’organizzare l’open day, l'obiettivo dell'Itaer Baracca di Forlì è voler "intende infondere fiducia e stimolare curiosità ed interesse nelle famiglie e, soprattutto, nei futuri studenti. Vogliamo fare capire cosa si fa per trasmettere la nostra offerta formativa, di livello e qualità. Siamo consapevoli che l’open day a scuola è un'occasione unica, un biglietto da visita attraverso il quale presentarsi e lasciare ai genitori e ai futuri iscritti un messaggio importante".