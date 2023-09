Alluvione, l'operazione straordinaria di pulizia ai Romiti: "Soddisfatti di quello che si messo in moto"

L'operazione straordinaria di pulizia nei quartieri alluvionati, voluta dal Comune di Forlì in collaborazione con Alea Ambiente e la Polizia Locale, ha toccato giovedì sera i Romiti. Come da programma, gli operatori e i mezzi di Alea hanno provveduto alla rimozione di rifiuti, terra e macerie, e allo spazzamento meccanico di diverse vie del quartiere Romiti.

"Siamo veramente entusiasti e soddisfatti di quello che si messo in moto nel nostro quartiere - spiega il coordinatore del comitato del quartiere Romiti, Stefano Valmori -. Si tratta di un segnale concreto di vicinanza a questo territorio e a questa comunità. Nella serata del 29 settembre e del 3 ottobre queste operazioni come da calendario verranno estese ancor di più nel Romiti, che nell’alluvione del 16 maggio scorso è stato sicuramente il più colpito in estensione a livello di territorio. Questo intervento straordinario di pulizia, che i cittadini speravamo venisse realizzato, dà ancor più valore alle operazioni svolte quotidianamente da Alea Ambiente, sul territorio dopo gli eventi alluvionali, per ripristinare il decoro urbano".

"Come comitato di quartiere Romiti - prosegue Valmori - daremo la massima collaborazione per il rispetto delle regole di corretto conferimento dei rifiuti, ricordando ai cittadini di chiamare il numero verde per prenotare il ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti da alluvione, servizio che Alea continua a mettere a disposizione". Dal coordinatore del quartiere Romiti arriva quindi un "ringraziamento all’amministrazione comunale e alla dirigenza di Alea, ma soprattutto a tutti gli operatori di Alea, e alla Polizia Locale che sono al lavoro in queste notti per ridare dignità al nostro quartiere come a tutti gli altri quartieri colpiti dall’alluvione in cui si farà questa operazione. Questo è l’ennesimo segnale di rinascita che tutti noi vogliamo per ridare quello che il 16 maggio ha tolto al nostro splendido territorio".