Coronavirus, contagi in calo: cambiano gli orari del punto tamponi "drive through"

La riduzione dei contagi registrata nelle ultime settimane comporta una minor richiesta di esecuzione di tamponi che consente una rimodulazione degli orari e di alcune sedi dei punti tamponi in modalità drive through. Da sabato 5 marzo i prelievi al punto tamponi ‘drive’ alla Fiera di Forlì saranno eseguiti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30 e nelle giornate di sabato e domenica dalle 9 alle 13.30. L'Ausl Romagna ricorda che "l'accesso ai Drive della Romagna senza appuntamento è consentito con prescrizione del medico di medicina generale, del pediatra o del medico di continuità assistenziale (Guardia medica) o su indicazione dei Servizi di Igiene Pubblica senza la necessità di ricorrere al medico curante. Occorre essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Anche gli studenti delle scuole medie e superiori in autosorveglianza (in quanto contatti stretti di positivi) possono accedere ai Drive senza prenotazione con prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra".