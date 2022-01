E' sempre più padel mania a Forlì, si amplia l'offerta: al Buscherini inaugurano i nuovi campi

Si amplia la disponibilità dei campi da padel nel territorio Forlivese. Sabato pomeriggio, alle 14.30, saranno infatti inaugurati due campi panoramici coperti al Polisportivo Buscherini di via Orceoli. All'evento interverranno il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, il consigliere comunale Albert Bentivogli, la responsabile dell'unità Sport del Comune di Forlì Roberta Mercuriali e tutto il direttivo della società Buscherini. "E' stato rinnovato anche il campo già presente - annuncia Matteo Leucci, presidente della polisportiva Buscherini -. Ma negli ultimi mesi abbiamo ampliato il servizio, costruendo un secondo campo accanto a quello già presente. Entrambi sono coperti da una tensostruttura in modo da giocare anche durante la stagione fredda".

I lavori, seguiti dal team di architetti di Archinprogress, sono partiti lo scorso autunno: "I tempi sono stati lunghi, ma l'attesa è stata ripagata. Sono già tante le persone che hanno avuto la possibilità di assaggiare il nuovo manto da 12 millimetri, classico del padel. C'è da mettere a punto l'impianto di illuminazione". Da Leucci un "ringraziamento da parte del consiglio direttivo del Polisportivo Buscherini all'amministrazione comunale, che ci ha supportato in tutte le fasi". Leucci ha investito anche sui campi da padel di viale Spazzoli insieme a Marco Pierucci: "Abbiamo fatto partire la pratica per la copertura fissa lamellare in legno, con i lavori che partiranno a fine febbraio". In tutto il Forlivese salgono così a undici i campi a disposizione dei fan di questa disciplina che sta riscuotendo tanto successo: ai campi citati del Buscherini e in viale Spazzoli si sommano i quattro coperti al Raketown Park, quello coperto di Forlimpopoli, quello scoperto di San Martino in Strada e quello coperto di Castrocaro.