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Istituto Tecnico Industriale "Marconi", oltre 500 studenti oltre l'8. E ci sono anche cinque 10

Per 274 c'è invece il cosidetto sei con l'asterisco, ovvero il giudizio sospeso ed la prova da sostenere a settembre

Redazione 23 giugno 2021 10:58

Sono 918 gli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale "Marconi" di Forlì che sono stati promossi al prossimo anno scolastico con la piena sufficienza. Per 274 c'è invece il cosidetto sei con l'asterisco, ovvero il giudizio sospeso ed la prova da sostenere a settembre per recuperare l'insufficienza. Sono 102 gli studenti che dovranno ripetere l'anno, mentre solo un giovane non è stato ammesso all'esame di stato.

Sono ben 521, tra cui 16 dell'indirizzo Meccanica di Sarsina, i ragazzi che hanno concluso l'anno con una media uguale o superiore all'8. E ci sono anche cinque 10.

Classe: 3A CH CHIMICA E MATERIALI                
BABBI VANESSA 8
BUCCI MIRIAM 8
CAMPORESI LUCA 8
LOMBINI GIULIA 9
LORENZI CHIARA 8
MATTEUCCI MATILDE 9
TEODORANI GIADA 8
VALBONESI LAURA 9

4A CH CHIMICA E MATERIALI                
AMADORI ERICA 9
BALESTRI CHIBUUZE 8
CAMPODUNI CATERINA 8
CASAMENTI CHIARA 8
NATI ASIA 8
RAGGI MATTIA 8

Classe: 4B CH CHIMICA MATERIALI
AUGELLI GIANMICHELE 8
DINEVA MARIA DINKOVA 8
LIBERATORE CHIARA 8
LIVERANI CAMILLA 8
MANUZZI    SIMONE 9
MENGHETTI RICCARDO 8
NANNINI    RACHELE 8
PIAZZA    FEDERICA 8
RAGAZZINI BENEDETTA 8
RAGGI SIMONE 8
SASSANO    GIORGIA 8
VALENTINI FRANCESCO 9


1A CH CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE               
BAFFARI VIOLETTA  8
BOSCHERINI LINDA 8
DE GIOSA PAOLACHIARA 8
DE LORENZI SOFIA 8
FAVALI LORENZO 9
NUMA PAOLO 8

2A CH CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE                
BIANCHI RACHELE 8
BOMBARDI VANESSA 8
CAMORANI ELENA 8
FABBRI ANNALISA 8
FUCACCI LETIZIA 9
GUALTEROTTI CHIARA 8
HONG SHENGHUI 9
LIU HAOJIE 8
MARIANI ANNA 8
OBINO EMMA 9
TRAMONTI CHIARA 8

1E CH CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE                
BERARDI DIEGO 8
CERUTI SAMUELE 8
FERRARA ILARIA 9
GREGORI ANITA 9
KABIR ABIR 9
NANNI SARA 9
STRADAIOLI GIULIA 9
VERARDI MARTINA  9

2E CH CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE                
COLLINI CELESTE 8
GIANNETTI ANNA 8
MALVEZZI LINDA 8
MASOTTI ALESSANDRO 8
MINGUZZI ANDREA 8
VIRZI' MATTEO 8
ZACCARELLI ANASTASIA 8
ZOLI ANITA 8

1H CH CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE                
ANDREASI BASSI IRENE 9
BAGATTONI ALESSANDRO 8
BERTOGALLI IRENE 8
COLICCHIO FEDERICA 8
DE MATTEIS ALESSANDRO 8
FERRANTE  MARIA 8
FORGAGNI GIULIO 8
FRASSINETI DAVIDE 9
GENTILI LUCA 9
MILANDRI EDOARDO 8
MIRRI LORENZO 8
PETER ALINA IOANA  9
PETRUZZO REBECCA 9
RAGAZZINI GIADA 9
RIGHI BENEDETTA 9
ROSSI TOMAS 8

3A EN ELETTRONICA                
ALOE' MATTEO 8
ANDREOLA MARTINA 10
DALL'AGATA DIEGO  9
LAZZARI ALESSANDRO 8
MILANDRI ALICE 10
OLIVUCCI ENEA  9
PRATI LUCAS 9
SALVETTI JONATHAN 8

4A EN ELETTRONICA                
AMADORI MATTEO 8
APOSTOL  ALEXANDRU 8
CRISTARELLI SIMONE 9
FOCA  TOMMASO 8
FOCACCI ENRICO 8
FUCACCI ANDREA 8
LAZZARI LUCA 8
MAZZA DAVIDE 8
MOSCHINI MARCO 8
SANTILLO  GABRIELE 8
ZHANG LUCA  9

3B EN ELETTRONICA                
BASTIANELLI MATTEO 9
CORVINI FEDERICO 8
GERACI SIMONE 8
MAMBELLI AMEDEO 8
NANNETTI MARTIN  8
PETER ALEXANDRU 9
RAVAIOLI FEDERICO 8
RINIERI ALICE  10

4B EN ELETTRONICA                
MAGNI LORENZO 8
MAZZONI MATTIA  8
PANZAVOLTA FEDERICO 9
PINTO ASIA  9
TULIPANI LORENZO 8
VALERIANI TOMMASO  9

 1B EL/MC ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA                
BARGOSSI DANIELE 8
BERLATI EDOARDO 8
DI LUCAMARCO  9
FRUNZETE MIHAITA RICCARDO 8
LUNGHERINI ALEX 8
MANCUSI SAMUELE  8
MARRAS DAVIDE 8
MAZZONI MATTIA  8
PASINI MARCO 9
RAGGI MANUEL8
ROMUALDI MATTIA 8
SANTANDREA TOMMASO 9
VERSARI ANITA   9
VIGNUTELLI FRANCESCO  8
VITALI TOMMASO 8

2B EN/EL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA               
BOSI  NICOLO'  9
CATUFA ELEONORA 8
STANZANI MICHELE  8

1D EN/EL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA               
BATTISTINI PIETRO   8
CALBOLI NICOLA 8
CAVAZZI LORENZO 9
CENESI MATTEO  8
GIGANTE ANDREA 8
MAGNANI VALENTINO  8
MAMBELLI FABIO 8
TEDALDI ANDREA 8

2D EN/EL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA               
CHIRIAC MARIAN ALESSANDRO  8
MANCINI JONATHAN  8

1G EN/EL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA                
BAGIONI MATTIA 8
BASINI MATTEO 8
GATTA NICOLAS 8
GIUNCHEDI FRANCESCO 8
GORZA EMANUELE 8
NALDI LUCA 8
RUFFILLI SERENA 9
SCOTTI MATTEO 8
TORELLI FRANCESCA 8
VOLPAGO RICCARDO 8
ZOLI MAICOL 8

2G EN/EL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA                
BONACCI ERIK  8
DI DOMENICO LORENZO 8
LODI RIZZINI ALESSANDRO  8
MARETTI SIMONE 8
PUPA ALESIO 8
ULIVUCCI MAICOL  8

 2L EN/EL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA                
BIANCHI MANUEL8
CARROLI FEDERICO 8
PAGANINI NICOLO'  8
TRUCCHI FRANCESCO  8
VALENTINI FEDERICO 9

3A EL ELETTROTECNICA                
BARDUCCI MATTIA 8
DIAGNE MOHAMED 8
KOLA GJIN 8
PARABITA ALESSIO MARIA 9

4A EL ELETTROTECNICA                
ANGELI MICHELE 8
BRASINI GIUNCHI GIACOMO 9
CASADEI GIULIO  9
FANTINI MARCO 8
MARCHI ANDREA  8
REPETOWSKI MARCO 8
SILVESTRONI LUCA 9
SOLDATELLI MATTEO 9

3B EL ELETTROTECNICA                
BACCHILEGA RICCARDO 8
BOLLINO STEFANO 8
COLLINA MELISSA 9
CORDEDDU LUCA 8

4B EL ELETTROTECNICA                
CORVINI DIEGO  9
MATTEUCCI ALESSANDRO  8
ORLATI GIACOMO 8
SCOZZOLI NICOLA 10
SIBONI THOMAS  9
TRAMONTI GIACOMO 8

4EG ENERGIA                
AGRESTI NICOLO'  8

3A MC MECCANICA MECCATRONICA                
BRICCOLANI  ASIA 8
DI GIACINTO  MATTEO 8
FAGNOLI IVAN  8
GHETTI  ALESSIO 9
MALTONI MATTEO 8
MONTI  ANDREA   8
PRATI  FEDERICO 8
VENTURINI GIOELE MARIA 8

4A MC MECCANICA MECCATRONICA                
BARZANTI MATTEO 8
BERARDOZZI ELENA 8
BEZZI  ENRICO 8
FABBRICA ADAM 8
GORINI ANDREA 8
LELLI  ALICE  8
MONTAGUTI CHIARA  10
POIRIER  YANNICK 8
VERNOCCHI LUCA 9

3B MC MECCANICA MECCATRONICA                
ANDRINI ANITA 8
CAMAGNI LAVINIA 9
DE ANGELIS NICOLA 9
DEROSA SIMONA 8
GESSI SIMONE 8
MINGOZZI LORENZO 8
MONTESI NICOLÃ’ 9
MONTI MARIA 8
NALDI FABIO 8
WASYLOW ANATOL 8
ZANABONI LUCA 8

4B MC MECCANICA MECCATRONICA                
AGOSTINI ENRICO 8
BERTI ALESSIA  9
CIPRESSI CARLOTTA 8
FONTANA VALERY 8
IMPERIALE NIKO 8
ORTALI MATTEO  9
SARASINI FRANCESCO 8
SARTINI GIORGIA 8
TASSI PAOLO 8

3C MC MECCANICA MECCATRONICA                
CASADIO RICCARDO 8
MANTA LORENZO 8
TOMASSETTI LETIZIA 9
TURA FILIPPO 8
TURRONI MANUEL 8
VITALI FRANCESCO 8
ZHANG CHENG  9

4C MC MECCANICA MECCATRONICA                
BIONDINI RICCARDO 9
BONI ALEX  8
CANNIZZO STEFANO 8
DOLCI LORENZO 8
FABBRI MARCO 9
FOSCHI GABRIELE 8
MEDRI LORENZO  8
PAGANINI FILIPPO 8
PERINI LUCA 8

1C MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA                
CANGIALEONI  TOMMASO 8
DANESI DANIEL 9
SCAIOLI LUCA 8

2C MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA                
BELTRANDI ANDREA 8
GIORGETTI LUCA 8
PIRONI FRANCESCO 8
RONCUCCI STEFANO 9

1F MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA                
BEZZI PIETRO 9
CAMPACCI ANDREA 8
FOCACCI SERENA 8
MINGOZZI MATTEO 8
ROSSI SIMONE 8
TRAMONTI PAOLO 9
VISANI MASSIMILIANO 8

2F MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA                
BARGOSSI TOMMASO 9
FIORI CARLO 8
MARETTI SAMUELE 9
MARTINETTI DAVID 9
SIBONI ALESSANDRO 8
TURRONI LUCA 9

1I MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA                
BERTACCINI GIACOMO 8
FIORINI  CELESTE  8
GARDINI MIRKO 8
GAUDENZI MAYA 8
IANNELLA DANIELE 9
LEGA LORENZO 8
MAZZONI MATTIA 8
STEFAN NATHAN 8
TASSINARI ALESSANDRO 8
 VITRANI ELISEO RICCARDO 8
ZAPPATORITOMMASO 8

2H MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA                
BERARDI MATTIA 8
BILLI  SIMONE 8
BIONDINI ALESSANDRO 8
CASADEI TURRONI RICCARDO 10
CORSI LORENZO  9
MERCATALI DANIELE 9
NANNI FRANCESCO 8
NANNI MATTEO 8
OLIVI GIULIA 8

2I MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA                
MAZZONI PIETRO 8
NUTI ALESSANDRO 8
PREVICINI SAMUELE 9
SATTA MANUEL 8
SEVERI RICCARDO 9

2M MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA                
BIGUZZI SARAH 8
CARAMELLA GIULIO 8
CIMATTI LEONARDO 9
DREI GABRIELE 8
MAGGIO ANTONIO 8
ROSSI ALESSIA 8

2N MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA                
BASSINI ENRICO 8
BOLOGNESI LUCA   8
BORGHINI FILIPPO 8
CAMPANA LORENZO  9
CASADEI BALDELLI MATTEO 8
MILANESI MATTIA 9
NERVEGNA RICCARDO 8
RUFFILLI ANDREA  8
STRAMMIELLO DIEGO 8
VALENTINI FILIPPO 9
VALENTINO ENRICO 8
VALLI MANUEL  9
ZANUCCOLI ANDREA 8

1AS MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA - SARSINA                
BERTOZZI LUIGI 9
BUCCI RICCARDO 8
CALBUCCI TOMMASO 8
FABRIZI NICOLO' 8
FAGGI ALESSANDRO 8
GABRIELLI MATTIAS 8
GIOVANNETTI MATTIA 8
GODINO ISHMAEL8
MONTI MATTEO 9
MOUKHLISSE SI MOUHAMMED 8
NARDUCCI MATTEO 9
OULD HORMA ILYAS 8
PLATOC EDOARDO 8
RUSCELLI DAVIDE 9
SPIGNOLI ALESSANDRO 8
SPINELLI GIANMARCO 8

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