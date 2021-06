Istituto Tecnico Industriale "Marconi", oltre 500 studenti oltre l'8. E ci sono anche cinque 10

Per 274 c'è invece il cosidetto sei con l'asterisco, ovvero il giudizio sospeso ed la prova da sostenere a settembre

Sono 918 gli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale "Marconi" di Forlì che sono stati promossi al prossimo anno scolastico con la piena sufficienza. Per 274 c'è invece il cosidetto sei con l'asterisco, ovvero il giudizio sospeso ed la prova da sostenere a settembre per recuperare l'insufficienza. Sono 102 gli studenti che dovranno ripetere l'anno, mentre solo un giovane non è stato ammesso all'esame di stato.

Sono ben 521, tra cui 16 dell'indirizzo Meccanica di Sarsina, i ragazzi che hanno concluso l'anno con una media uguale o superiore all'8. E ci sono anche cinque 10.

Classe: 3A CH CHIMICA E MATERIALI

BABBI VANESSA 8

BUCCI MIRIAM 8

CAMPORESI LUCA 8

LOMBINI GIULIA 9

LORENZI CHIARA 8

MATTEUCCI MATILDE 9

TEODORANI GIADA 8

VALBONESI LAURA 9

4A CH CHIMICA E MATERIALI

AMADORI ERICA 9

BALESTRI CHIBUUZE 8

CAMPODUNI CATERINA 8

CASAMENTI CHIARA 8

NATI ASIA 8

RAGGI MATTIA 8

Classe: 4B CH CHIMICA MATERIALI

AUGELLI GIANMICHELE 8

DINEVA MARIA DINKOVA 8

LIBERATORE CHIARA 8

LIVERANI CAMILLA 8

MANUZZI SIMONE 9

MENGHETTI RICCARDO 8

NANNINI RACHELE 8

PIAZZA FEDERICA 8

RAGAZZINI BENEDETTA 8

RAGGI SIMONE 8

SASSANO GIORGIA 8

VALENTINI FRANCESCO 9



1A CH CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

BAFFARI VIOLETTA 8

BOSCHERINI LINDA 8

DE GIOSA PAOLACHIARA 8

DE LORENZI SOFIA 8

FAVALI LORENZO 9

NUMA PAOLO 8

2A CH CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

BIANCHI RACHELE 8

BOMBARDI VANESSA 8

CAMORANI ELENA 8

FABBRI ANNALISA 8

FUCACCI LETIZIA 9

GUALTEROTTI CHIARA 8

HONG SHENGHUI 9

LIU HAOJIE 8

MARIANI ANNA 8

OBINO EMMA 9

TRAMONTI CHIARA 8

1E CH CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

BERARDI DIEGO 8

CERUTI SAMUELE 8

FERRARA ILARIA 9

GREGORI ANITA 9

KABIR ABIR 9

NANNI SARA 9

STRADAIOLI GIULIA 9

VERARDI MARTINA 9

2E CH CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

COLLINI CELESTE 8

GIANNETTI ANNA 8

MALVEZZI LINDA 8

MASOTTI ALESSANDRO 8

MINGUZZI ANDREA 8

VIRZI' MATTEO 8

ZACCARELLI ANASTASIA 8

ZOLI ANITA 8

1H CH CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

ANDREASI BASSI IRENE 9

BAGATTONI ALESSANDRO 8

BERTOGALLI IRENE 8

COLICCHIO FEDERICA 8

DE MATTEIS ALESSANDRO 8

FERRANTE MARIA 8

FORGAGNI GIULIO 8

FRASSINETI DAVIDE 9

GENTILI LUCA 9

MILANDRI EDOARDO 8

MIRRI LORENZO 8

PETER ALINA IOANA 9

PETRUZZO REBECCA 9

RAGAZZINI GIADA 9

RIGHI BENEDETTA 9

ROSSI TOMAS 8

3A EN ELETTRONICA

ALOE' MATTEO 8

ANDREOLA MARTINA 10

DALL'AGATA DIEGO 9

LAZZARI ALESSANDRO 8

MILANDRI ALICE 10

OLIVUCCI ENEA 9

PRATI LUCAS 9

SALVETTI JONATHAN 8

4A EN ELETTRONICA

AMADORI MATTEO 8

APOSTOL ALEXANDRU 8

CRISTARELLI SIMONE 9

FOCA TOMMASO 8

FOCACCI ENRICO 8

FUCACCI ANDREA 8

LAZZARI LUCA 8

MAZZA DAVIDE 8

MOSCHINI MARCO 8

SANTILLO GABRIELE 8

ZHANG LUCA 9

3B EN ELETTRONICA

BASTIANELLI MATTEO 9

CORVINI FEDERICO 8

GERACI SIMONE 8

MAMBELLI AMEDEO 8

NANNETTI MARTIN 8

PETER ALEXANDRU 9

RAVAIOLI FEDERICO 8

RINIERI ALICE 10

4B EN ELETTRONICA

MAGNI LORENZO 8

MAZZONI MATTIA 8

PANZAVOLTA FEDERICO 9

PINTO ASIA 9

TULIPANI LORENZO 8

VALERIANI TOMMASO 9

1B EL/MC ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

BARGOSSI DANIELE 8

BERLATI EDOARDO 8

DI LUCAMARCO 9

FRUNZETE MIHAITA RICCARDO 8

LUNGHERINI ALEX 8

MANCUSI SAMUELE 8

MARRAS DAVIDE 8

MAZZONI MATTIA 8

PASINI MARCO 9

RAGGI MANUEL8

ROMUALDI MATTIA 8

SANTANDREA TOMMASO 9

VERSARI ANITA 9

VIGNUTELLI FRANCESCO 8

VITALI TOMMASO 8

2B EN/EL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

BOSI NICOLO' 9

CATUFA ELEONORA 8

STANZANI MICHELE 8

1D EN/EL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

BATTISTINI PIETRO 8

CALBOLI NICOLA 8

CAVAZZI LORENZO 9

CENESI MATTEO 8

GIGANTE ANDREA 8

MAGNANI VALENTINO 8

MAMBELLI FABIO 8

TEDALDI ANDREA 8

2D EN/EL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

CHIRIAC MARIAN ALESSANDRO 8

MANCINI JONATHAN 8

1G EN/EL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

BAGIONI MATTIA 8

BASINI MATTEO 8

GATTA NICOLAS 8

GIUNCHEDI FRANCESCO 8

GORZA EMANUELE 8

NALDI LUCA 8

RUFFILLI SERENA 9

SCOTTI MATTEO 8

TORELLI FRANCESCA 8

VOLPAGO RICCARDO 8

ZOLI MAICOL 8

2G EN/EL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

BONACCI ERIK 8

DI DOMENICO LORENZO 8

LODI RIZZINI ALESSANDRO 8

MARETTI SIMONE 8

PUPA ALESIO 8

ULIVUCCI MAICOL 8

2L EN/EL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

BIANCHI MANUEL8

CARROLI FEDERICO 8

PAGANINI NICOLO' 8

TRUCCHI FRANCESCO 8

VALENTINI FEDERICO 9

3A EL ELETTROTECNICA

BARDUCCI MATTIA 8

DIAGNE MOHAMED 8

KOLA GJIN 8

PARABITA ALESSIO MARIA 9

4A EL ELETTROTECNICA

ANGELI MICHELE 8

BRASINI GIUNCHI GIACOMO 9

CASADEI GIULIO 9

FANTINI MARCO 8

MARCHI ANDREA 8

REPETOWSKI MARCO 8

SILVESTRONI LUCA 9

SOLDATELLI MATTEO 9

3B EL ELETTROTECNICA

BACCHILEGA RICCARDO 8

BOLLINO STEFANO 8

COLLINA MELISSA 9

CORDEDDU LUCA 8

4B EL ELETTROTECNICA

CORVINI DIEGO 9

MATTEUCCI ALESSANDRO 8

ORLATI GIACOMO 8

SCOZZOLI NICOLA 10

SIBONI THOMAS 9

TRAMONTI GIACOMO 8

4EG ENERGIA

AGRESTI NICOLO' 8

3A MC MECCANICA MECCATRONICA

BRICCOLANI ASIA 8

DI GIACINTO MATTEO 8

FAGNOLI IVAN 8

GHETTI ALESSIO 9

MALTONI MATTEO 8

MONTI ANDREA 8

PRATI FEDERICO 8

VENTURINI GIOELE MARIA 8

4A MC MECCANICA MECCATRONICA

BARZANTI MATTEO 8

BERARDOZZI ELENA 8

BEZZI ENRICO 8

FABBRICA ADAM 8

GORINI ANDREA 8

LELLI ALICE 8

MONTAGUTI CHIARA 10

POIRIER YANNICK 8

VERNOCCHI LUCA 9

3B MC MECCANICA MECCATRONICA

ANDRINI ANITA 8

CAMAGNI LAVINIA 9

DE ANGELIS NICOLA 9

DEROSA SIMONA 8

GESSI SIMONE 8

MINGOZZI LORENZO 8

MONTESI NICOLÃ’ 9

MONTI MARIA 8

NALDI FABIO 8

WASYLOW ANATOL 8

ZANABONI LUCA 8

4B MC MECCANICA MECCATRONICA

AGOSTINI ENRICO 8

BERTI ALESSIA 9

CIPRESSI CARLOTTA 8

FONTANA VALERY 8

IMPERIALE NIKO 8

ORTALI MATTEO 9

SARASINI FRANCESCO 8

SARTINI GIORGIA 8

TASSI PAOLO 8

3C MC MECCANICA MECCATRONICA

CASADIO RICCARDO 8

MANTA LORENZO 8

TOMASSETTI LETIZIA 9

TURA FILIPPO 8

TURRONI MANUEL 8

VITALI FRANCESCO 8

ZHANG CHENG 9

4C MC MECCANICA MECCATRONICA

BIONDINI RICCARDO 9

BONI ALEX 8

CANNIZZO STEFANO 8

DOLCI LORENZO 8

FABBRI MARCO 9

FOSCHI GABRIELE 8

MEDRI LORENZO 8

PAGANINI FILIPPO 8

PERINI LUCA 8

1C MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA

CANGIALEONI TOMMASO 8

DANESI DANIEL 9

SCAIOLI LUCA 8

2C MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA

BELTRANDI ANDREA 8

GIORGETTI LUCA 8

PIRONI FRANCESCO 8

RONCUCCI STEFANO 9

1F MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA

BEZZI PIETRO 9

CAMPACCI ANDREA 8

FOCACCI SERENA 8

MINGOZZI MATTEO 8

ROSSI SIMONE 8

TRAMONTI PAOLO 9

VISANI MASSIMILIANO 8

2F MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA

BARGOSSI TOMMASO 9

FIORI CARLO 8

MARETTI SAMUELE 9

MARTINETTI DAVID 9

SIBONI ALESSANDRO 8

TURRONI LUCA 9

1I MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA

BERTACCINI GIACOMO 8

FIORINI CELESTE 8

GARDINI MIRKO 8

GAUDENZI MAYA 8

IANNELLA DANIELE 9

LEGA LORENZO 8

MAZZONI MATTIA 8

STEFAN NATHAN 8

TASSINARI ALESSANDRO 8

VITRANI ELISEO RICCARDO 8

ZAPPATORITOMMASO 8

2H MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA

BERARDI MATTIA 8

BILLI SIMONE 8

BIONDINI ALESSANDRO 8

CASADEI TURRONI RICCARDO 10

CORSI LORENZO 9

MERCATALI DANIELE 9

NANNI FRANCESCO 8

NANNI MATTEO 8

OLIVI GIULIA 8

2I MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA

MAZZONI PIETRO 8

NUTI ALESSANDRO 8

PREVICINI SAMUELE 9

SATTA MANUEL 8

SEVERI RICCARDO 9

2M MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA

BIGUZZI SARAH 8

CARAMELLA GIULIO 8

CIMATTI LEONARDO 9

DREI GABRIELE 8

MAGGIO ANTONIO 8

ROSSI ALESSIA 8

2N MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA

BASSINI ENRICO 8

BOLOGNESI LUCA 8

BORGHINI FILIPPO 8

CAMPANA LORENZO 9

CASADEI BALDELLI MATTEO 8

MILANESI MATTIA 9

NERVEGNA RICCARDO 8

RUFFILLI ANDREA 8

STRAMMIELLO DIEGO 8

VALENTINI FILIPPO 9

VALENTINO ENRICO 8

VALLI MANUEL 9

ZANUCCOLI ANDREA 8

1AS MC MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA - SARSINA

BERTOZZI LUIGI 9

BUCCI RICCARDO 8

CALBUCCI TOMMASO 8

FABRIZI NICOLO' 8

FAGGI ALESSANDRO 8

GABRIELLI MATTIAS 8

GIOVANNETTI MATTIA 8

GODINO ISHMAEL8

MONTI MATTEO 9

MOUKHLISSE SI MOUHAMMED 8

NARDUCCI MATTEO 9

OULD HORMA ILYAS 8

PLATOC EDOARDO 8

RUSCELLI DAVIDE 9

SPIGNOLI ALESSANDRO 8

SPINELLI GIANMARCO 8