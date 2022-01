Palazzone di Villafranca, iniziata la riqualificazione dello stabile: il punto sui lavori

È in corso proprio in questi giorni un primo stralcio dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del Palazzone di Villafranca. Lo stabile, storico punto di riferimento per le attività di aggregazione e volontariato del quartiere di Villafranca e San Martino in Villafranca, è al centro di un ampio progetto di restauro promosso in collaborazione con il comitato di quartiere e l'associazione di promozione sociale “Il Palazzone”.

"In questi giorni - commenta l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani - stiamo eseguendo opere edili straordinarie di rifacimento della cucina e dei locali igienici a servizio della stessa e, contestualmente, stiamo provvedendo a mettere a norma il pozzo utilizzato per l'irrigazione dell'area verde esterna all’edificio. Inoltre, con il prezioso aiuto dei volontari dell'associazione Il Palazzone, abbiamo in previsione di montare infissi nuovi in tutte le finestre dello stabile".

"Il 14 febbraio prossimo, invece, inizieranno i lavori di messa a norma dell'impianto elettrico dei locali interni e di installazione di nuovi sistemi di illuminazione nella porzione di giardino esterna - afferma Cicognani -. Nel mese di maggio, infine, verranno eseguite opere di risanamento delle mura esterne intaccate da infiltrazioni e fenomeni di umidità".