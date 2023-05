Bobcat in azione al Parco urbano per liberare dal fango il polmone verde della città

Sono partiti i lavori di ripristino e di messa in sicurezza del parco urbano per rimuovere alberi, tronchi e detriti dopo l’alluvione che ha colpito l’intera area verde, compresi i vialetti, ricoperti da oltre 20 centimetri di fango, su una superficie che si estende per oltre 20 ettari di superficie. Nella giornata di ieri, mercoledì, sono partiti gli interventi, da parte del Comune e dell’ente gestore del Parco, con l’utilizzo di bobcat e mezzi escavatori, a partire dalla zona della Collina dei conigli, della pizzeria e del pub.

I primi interventi sono avvenuti nella Collina dei conigli, in un’area che si trova in posizione sopraelevata rispetto all’estensione del Parco e nella quale la corrente è tornata dopo giorni di blackout. Nel giro di qualche settimana queste aree che si trovano nel polmone verde della città, e nelle quali si sta lavorando alacremente, potranno essere riaperte e rese fruibili. Più difficile sapere quando l’intero Parco potrà essere riaperto alla cittadinanza. La raccomandazione, al momento, è di non avvicinarsi all’area per motivi di sicurezza,

“Stiamo cercando di intervenire sulla messa in sicurezza della Collina dei conigli, del parcheggio e delle aree vicine - dice Marcello Rosetti, presidente della Società Il Parco che gestisce l’area -. La parte più compromessa si trova in corrispondenza del parco giochi di Gommolandia e al momento non sappiamo quando potrà essere riaperta. Stiamo lavorando per ripristinare le recinzioni nel laghetto, nel lato fiume, ma non abbiamo tempi certi”.

Sono stati decimati dall’alluvione anche i conigli che si trovavano nel parco urbano. In queste ore sono in corso le operazioni i per portare in salvo gli esemplari risparmiati dall’alluvione, grazie all’intervento di associazioni e di tanti volontari, oltre che al recupero delle carcasse per motivi igienico-sanitari.