Parkinson, focus sulle terapie esistenti. "Rinsaldare speranza e fiducia nelle persone che ne sono colpite"

Le associazioni La Rete Magica e Nuova Civiltà delle Macchine di Forlì, organizzano il 18 aprile un incontro in occasione della Giornata Mondiale Parkinson, istituita a livello mondiale l’11 aprile di ogni anno, giorno di nascita di James Parkinson, il medico che per la prima volta identificò la patologia in modo preciso. L’evento, patrocinato da Comune di Forlì, dall'Ausl Romagna e dall’Ordine dei Medici e degli Infermieri, verrà ospitato dalla Casa di Riposo “Pietro Zangheri” di Forlì. "La terapie avanzate nella malattia di Parkinson", questo il titolo “sarà un’importante occasione per focalizzare l’attenzione sulla patologia, diffonderne la conoscenza e fare il punto sulla terapia chirurgica funzionale, oggi la principale opzione terapeutica che abbiamo a disposizione nella fase avanzata della stessa”, incalza il presidente dell’associazione, Maris Senzani Pezzi.

"Grazie alla guida della ricercatrice e neurologa, Giulia Giannini, potremo scoprire lo stato dell’arte delle terapie esistenti e quindi rinsaldare speranza e fiducia nelle persone che ne sono colpite", spiega Senzani Pezzi. La patologia di Parkinson, come sappiamo, ad oggi, non contempla una sua cura definitiva ma ha, d’altro canto, buone prospettive di terapie sui sintomi. “La Rete Magica” prosegue Fausta Martino, psicologa e coordinatrice delle attività progettuali “svolge un ruolo fondamentale nell’affiancare alle terapie esistenti, importanti attività psicosociali come, per citarne alcune, la psicomotricità funzionale, la logopedia ed il potenziamento cognitivo, che rallentano i sintomi della patologia e vanno a preservare le funzioni della persona, garantendo al contempo un sostegno anche al famigliare nella gestione quotidiana della patologia”.

“L’ambiente di ascolto, condivisione e quindi di socializzazione che propone l’associazione - conclude Martino - non può che avere effetti estremamente positivi sulla qualità della vita delle famiglie coinvolte.” L’incontro gratuito avrà luogo alle 15.45 al Teatro della Casa di Riposo "Zangheri" (via Andrelini, 5 Forlì) che si ringrazia per la collaborazione, assieme all’associazione Auser Forlì, Salute e Solidarietà Forlìe Fondazione Giuseppe e Augusta Minghetti. Sarà possibile seguirlo, oltreché in diretta, anche in streaming, sul canale Youtube dell’associazione Nuova Civiltà delle Macchine.