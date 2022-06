L'associazione Morgagni Malattie Polmonari festeggia 14 anni con una pedalata. E in gruppo rientra anche Achille

Martedì l'associazione "Morgagni Malattie Polmonari" spegnerà 14 candeline a testimonianza della costanza con cui l'associazione ha operato dal momento della sua fondazione, avvenuta nel 2008, grazie al professor Venerino Poletti. "Sono stati 14 anni di impegno - dichiara Matteo Buccioli, presidente dell'associazione - nella raccolta fondi a supporto della ricerca scientifica sulle malattie rare polmonari dei pazienti affetti da queste patologie a prognosi infausta e della crescita della consapevolezza dell’informazione della prevenzione per tutti i cittadini. Un lungo percorso che vogliamo proseguire grazie all'impegno dei nostri volontari, al sostegno di tutte le persone che credono in noi e al fianco del Prof. Poletti e della sua equipe medico infermieristica all'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì".

Per festeggiare l'appuntamento, ad aprire la giornata, si terrà un grande evento: "Disegnamo un polmone", una pedalata di beneficienza nella pineta di Milano Marittima. Il percorso, alla portata di tutti i ciclisti, disegnerà idealmente un polmone attorno alla pineta di Milano Marittima di circa 8 chilometri. Guiderà il gruppo dei ciclisti Achille Abbondanza, socio e consigliere dell'associazione, che dopo circa sette anni di malattia (Fibrosi Polmonare Idiopatica), il 2 aprile scorso ha ricevuto il dono del trapianto polmonare. Sarà per Achille il suo rientro in gruppo, il modo più bello per tornare a pedalare con gli amici.

"Il pedalare in questi anni è stato per me un importante e costante momento terapeutico - esclama Achille -. Ho seguito due terapie, quella farmacologica antifibrotica e la terapia complementare dell'attività sportiva, sperando di arrivare al trapianto con una sufficiente forma psico-fisica. Il trapianto è arrivato il 2 aprile di quest'anno e sono tornato a respirare grazie a questo a questo dono meraviglioso. I medici dicono che la mia rapida ripresa sia anche merito di questo lavoro che ho cercato di portare avanti senza mai fermarmi. Ho una nuova opportunità di vita, una nuova vita senza l’ausilio di ossigeno".

"Il dono che ho ricevuto e tutti i donatori di vita vanno ringraziati - continua -. Ho pensato a questo percorso che unisce il simbolico polmone che andremo a disegnare, l’ossigeno della nostra meravigliosa pineta e gli amici che mi hanno sostenuto e incitato nelle mie tante pedalate. Respireremo tutti assieme attraversando la pineta che nel 2019 è stata tagliata in due da un tromba d’aria devastante ma che adesso si sta riprendendo, i sui alveoli si stanno rigenerando e rinascendo, così che anche la pineta è diventata un simbolo di rinascita! Voglio ringraziare tutti i medici che mi hanno seguito in questi anni e quelli che mi continuano a seguire. Adesso sono guarito dalla Fibrosi Polmonare. Resterò per sempre un immunodepresso, ma felice di poter vivere ancora". A seguire al Bagno Gildo si festeggerà il compleanno dell'associazione, con un contributo di 20 euro. Per info e prenotazioni: Daniela 320 165 6474, Achille 333 788 9732