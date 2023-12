Per garantire il servizio idrico è rimasto bloccato a causa di una frana, premiato il dipendente di Romagna Acque

Vidmer Gardelli, dipendente di Romagna Acque, esperto in carica al Servizio Fonti di Forlì-Cesena, durante l’alluvione di maggio è rimasto isolato all’interno di un impianto della valle del Marzeno dove era andato a svolgere interventi di emergenza, fondamentali per garantire la continuità del servizio idropotabile dell’intero comprensorio in una situazione decisamente drammatica.

Bloccato in loco a causa di una frana e senza contatti telefonici, Gardelli è stato infine messo in salvo dalla Protezione Civile.

Nella mattinata odierna, all’interno della sede della Società e alla presenza fra gli altri del presidente Tonino Bernabè, del vicepresidente Roberto Biondi, del direttore generale Gian Nicola Scarcella e del Direttore Tecnico Giuseppe Montanari, Gardelli ha ricevuto un particolare riconoscimento da parte del sindaco di Modigliana, Iader Dardi: la statuetta di Don Giovanni Verità, sacerdote modiglianese ottocentesco che fu amico di Garibaldi e la cui statua campeggia in paese.

La statuetta, una riproduzione in scala ridotta della statua, è un omaggio che viene consegnato a personalità importanti, o che si sono distinte per azioni specifiche: quest’anno era stata consegnata al Presidente Mattarella e al Generale Figliuolo, per la loro presenza a Modigliana a seguito dell’alluvione.