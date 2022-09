Forlimpopoli, perdita di ammoniaca in un'azienda: la ricostruzione dei fatti e l'intervento dei Vigili del Fuoco

Si è concluso nel cuore della nottata tra domenica e lunedì, intorno all'una, l'intervento dei Vigili del Fuoco allo stabilimento Orogel di Forlimpopoli, dove si è verificata una perdita di ammoniaca da un impianto industriale. Sul posto si è recato il nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) del Comando di viale Roma, che ha provveduto ad intercettare la fuoriuscita dall'impianto e ha bonificato l'area coinvolta ripristinando le condizioni di sicurezza. La perdita non ha causato danni a persone ed è stata rilevata solo in prossimità dell'impianto coinvolto.

Nel pomeriggio il Comune di Forlimpopoli, attraverso la sua pagina ufficiale Facebook, aveva diramato un appello i cittadini che vivono nei pressi dello stabilimento, via Kennedy e zone limitrofe "a stare in casa a finestre chiuse". Una misura "a scopo precauzionale". L'allarme è scattato intorno alle 17.30 e alle 21 la situazione era stata dichiarata sotto controllo, con le operazioni di bonifica in corso in serata.

"Il guasto è stato identificato e la fuoriuscita dell'ammoniaca cessata - spiega il Comune -. L'area intorno, verificata da Arpae non presenta più problematiche. L'allarme per la popolazione si può considerare cessato. Grazie alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, all’Arpae, ai tecnici dell'azienda, alla Protezione civile e a quanti si sono adoperati prontamente".