Pestato in Piazza durante l'aperitivo, svolta nelle indagini: le telecamere inchiodano l'aggressore

Svolta nelle indagini dei Carabinieri di Forlì relative al pestaggio subìto nella prima serata del 14 dicembre scorso da un trentaduenne nel cuore del centro storico mercuriale. Un magrebino di 25 anni è stato denunciato a piede libero con l'accusa di "lesioni personale dolose": decisive per il buon esito dell'attività investigativa le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in centro e la testimonianza fornita dal malcapitato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, quella sera la vittima, un 32enne campano residente a Forlì, si trovava insieme alla fidanzata e al padre di quest'ultima per un aperitivo in un bar-pasticceria di Piazza Saffi.

Improvvisamente il 32enne è stato avvicinato da un gruppetto di giovani extracomunitari, a quanto pare annebbiati dai fumi dell'alcol consumato in precedenza in un altro esercizio. "Non guardare il mio amico che è ubriaco altrimenti si arrabbia", avrebbe detto uno del gruppo. Il campano, meravigliato del consiglio, ha evitato di guardare il magrebino indicato, proprio per evitare un’eventuale tensione. Cosa che invece non è accaduta perché dopo pochi minuti dall’ avvertimento ricevuto il 32enne è stato raggiunto al tavolo da un altro giovane del gruppo, appoggiandogli una mano sulla spalla e minacciandolo.

Notando la scena, il gestore del bar ha cercato di pacare gli animi. A quel punto il gruppetto si sarebbe allontanato, ma uno di loro avrebbe continuato a proferire minacce verso il 32enne, nel frattempo rimasto inerte a qualsiasi provocazione. Poi all'improvviso, un del gruppo, senza proferire parola, è tornato indietro, avvicinando il ragazzo seduto al tavolo e sferrandogli un pugno in faccia, rompendogli il setto nasale (ricoverato in ospedale è stato giudicato poi guaribile in trenta giorni).

Gli uomini dell'Arma della Compagnia di Corso Mazzini si sono subito attivati, visionando le telecamere della zona e raccogliendo le testimonianze dei presenti la sera stessa dell’accaduto. Solo dopo un’attenta e meticolosa ricerca tra i vari personaggi già noti agli inquirenti, per altri motivi, i militari hanno individuato da alcuni fotogrammi le immagini dell’autore del gesto che, visionati dalla persona aggredita, lo ha riconosciuto immediatamente.L'aggressore, 25 anni, è stato rintracciato e denunciato per lesioni personali dolose.