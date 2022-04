Piccoli studenti in marcia per le vie del quartiere, nelle cassette postali le cartoline coi messaggi di pace

Nell'ambito dell'educazione alla pace ed alla cittadinanza attiva, le insegnanti e gli alunni dell'I.C. numero 8 "Camelia Matatia" di Forlì hanno intrapreso attività didattiche di riflessione sul conflitto che drammaticamente ha investito l'Ucraina e sulla necessità di avere sempre uno sguardo fisso sull'affermazione della democrazia e della pace. Attraverso questi momenti di condivisione sull'importanza di essere uniti nel perseguimento della fratellanza umana e della libertà, le classi hanno realizzato numerose testimonianze, tra cui ad esempio alcuni striscioni di inno alla pace.

Inoltre gli alunni della scuola elementare "Focaccia", insieme alle loro insegnanti, hanno realizzato una marcia della pace per le strade del quartiere di San Martino in Strada, consegnando delle cartoline da loro ideate con dei messaggi di pace, che molti abitanti del quartiere hanno ritrovato nelle cassette postali delle loro abitazioni. Un piccolo segno che l'I.C. n.8 ha voluto lasciare nel suo territorio per affermare che la pace e la civiltà devono essere sempre il punto di riferimento del nostro agire educativo per la crescita sana delle nuove generazioni. Gli stessi alunni si sono dimostrati molto entusiasti delle attività svolte nell'ambito del progetto di Educazione alla pace, proprio perché, almeno in parte, è stato così possibile per loro elaborare lo scenario drammatico della guerra e accogliere nel migliore dei modi gli studenti ucraini arrivati nel nostro istituto. Un ringraziamento particolare da parte della dirigente scolastica, Maria Teresa Luongo, va alle insegnanti della scuola primaria per la tenace passione con cui aiutano i nostri bambini a diventare adulti migliori e più consapevoli.