Fiume in piena per la pioggia e lo sciogliersi della neve, osservato speciale il Bidente

Osservato speciale il fiume Bidente a Santa Sofia, in piena per le recenti piogge e per lo sciogliersi delle neve che era caduta in quota gli scorsi giorni.

Un vero e proprio spettacolo della natura quello al quale stanno assistendo gli abitanti di Santa Sofia, nell'alta valle del Bidente. Complice le piogge di questi giorni, lo scioglimento della spessa coltre di neve caduta, il fiume che dal parco delle Foreste Casentinesi scende verso valle si è ingrossato in maniera paurosa. Il livello del fiume si sta alzando e la situazione è monitorata con la diga del Conca che è cresciuta di 3 metri e mezzo in poco tempo.