Politerapia farmacologica, al via un corso formativo: obiettivo minimizzare il rischio di errori

E’ stato inaugurato giovedì nella sede universitaria di Piazza della Vittoria il corso di perfezionamento "Gestione della terapia farmacologica in team multidisciplinare", ideato grazie alla collaborazione tra l'Ausl Romagna e il Crifsp - Ssps (Scuola Superiore di Politiche per la Salute) dell'Università di Bologna, e rivolto a medici, farmacisti clinici e infermieri impegnati nella gestione di pazienti politrattati. Il corso si propone di fornire competenze sulle maggiori problematiche inerenti la politerapia farmacologica, con particolare riferimento alla popolazione anziana, e sugli strumenti per migliorare la gestione della stessa in differenti setting assistenziali.

Si tratta di un progetto innovativo di governo del processo terapeutico, la cui principale finalità è ottimizzare l’appropriatezza della terapia, minimizzare il rischio di errori e migliorare l’empowerment del paziente attraverso un approccio multiprofessionale di presa in carico. Per l’Ausl Romagna hanno partecipato al Comitato scientifico, e aperto i lavori del corso, il direttore del Distretto di Forlì, Francesco Sintoni, il direttore della Direzione Tecnica Assistenza Farmaceutica, Fabio Pieraccini, il direttore del Dipartimento Cure Primarie di Forlì, Giuseppe Benati, e Silvia Mazzini della Direzione Infermieristica.