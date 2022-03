Polizia di Stato in Piazza Saffi con uno stand per celebrare l'8 marzo

Mercoledì, nell’ambito della Festa della Donna, la Questura di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comune di Forlì, ha previsto l'allestimento di uno stand in Piazza Saffi, a disposizione di tutta la cittadinanza per tutta la mattina per illustrare gli strumenti normativi che l’ordinamento giuridico mette a disposizione delle vittime di violenza. Erano presenti, per l’occasione Andrea Cintorino, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Forlì, Maria Cristina Fagone, dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Forlì, e una squadra di Agenti specializzati in “violenza di genere”.