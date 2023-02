Predappio, prende il via un progetto per le persone con demenza

A Predappio prenderà avvio un nuovo progetto denominato “Predappio città amica delle persone con demenza”, a seguito della firma di un protocollo d’intesa tra il Comitato Anziani di Predappio, Ausl, Aui (Alzheimer Uniti Italia) e il Comune stesso.

Lo scopo del protocollo d’intesa e del progetto è di poter facilitare lo svolgimento delle attività quotidiane delle persone con diagnosi di demenza attraverso la creazione di un clima di accettazione e di sostegno a livello locale e d’intervento sulla prevenzione della patologia, instaurando una collaborazione e un legame di profonda fiducia tra la comunità cittadina e le persona affetta da demenza.

Per raggiungere l’obiettivo è stata individuata la figura di una psicologa e psicogeriatra, la dottoressa Sonia Sassi, che andrà a realizzare interventi come la creazione dello sportello di ascolto per famigliari e anziani e l’organizzazione di attività di memory training utili al potenziamento della memoria. È prevista anche ci sarà la possibilità di erogare la presenza dello psicologo a domicilio.

Grazie al Comitato Anziani, che ha dato disponibilità dei suoi spazi, saranno organizzati incontri rivolti a tutta la cittadinanza per poter sensibilizzare l’intera popolazione cittadina su questo tema delicato e attuale. Il tutto avverrà con la supervisione e il coinvolgimento del Dipartimento di Geriatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.