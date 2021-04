Premilcuore si prepara per l'estate: il Comune mette in contatto i turisti con gli affittuari di case

Voglia d'estate, voglia di evadere, voglia di tranquillità. Premilcuore si prepara ad accogliere i turisti che decideranno di trascorrere la bella stagione nell'entroterra romagnolo. "Sono infatti già pervenute numerose richieste per affittare abitazioni durante l'estate - si legge nella pagina Facebook "Turismo Premilcuore, gestita dall'amministrazione comunale -. Non perdiamo questa occasione, perché nonostante la lista di appartamenti da affittare sia lunga non si riescono a soddisfare tutte le richieste".

L'amministrazione comunale invita "chiunque sia interessato all’inserimento nell'elenco, a lasciare il proprio recapito, i dati dell’immobile, il periodo in cui si intende affittarlo (se annuale o solo turistico) e tutte le altre informazioni necessarie, così per le case in vendita. Il servizio é totalmente gratuito e fornisce esclusivamente l'elenco delle case da affittare-vendere". Per ulteriori informazioni occorre rivolgersi all'Ufficio Anagrafe (0543-956945, risponde Federica Turchi), oppure inviare una mail a mariafederica.turchi@comune.premilcuore.fc.it