Premilcuore, messa in sicurezza delle strade e aggiornamenti sulla viabilità: frana travolge una casa

Continuano in queste ore incessanti gli interventi di messa in sicurezza delle strade e dei collegamenti a Premilcuore, in attesa dell'avvio del procedimento per il riconoscimento del fabbisogno finanziario per gli interventi di ripristino delle infrastrutture. In queste ore il Comune ha incontrato la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per discutere della straordinarietà dei finanziamenti che saranno necessari per gli interventi di ripristino delle infrastrutture.

Sulla strada provinciale 25 Valbura una grande frana ha divelto il piano viabile sotto località Pian dei Preti, dove si trova una famiglia che riesce però ad avere il collegamento con Portico. Lavori di messa in sicurezza e rimozione dei materiali in via Valbura 1, dietro all’ospedale, dove incombeva un movimento franoso e ora i locali sono agibili.

Sulla strada provinciale 3 del Rabbi, in località Guna, si registra lo smottamento di parte di una carreggiata e il traffico è a senso unico alternato.

Chiusa via Roma ma non c’è nessun cittadino rimasto isolato grazie a percorsi alternativi e il Comune sta completando gli interventi di rimozione dei materiali franosi con la ditta incaricata.

Sulla strada consorzionale Montalto una frana molto grande ha divelto completamente una casa, ma nessuno al momento era presente: si tratta di una frana grandissima il cui ripristino ha un costo di svariati milioni di euro.

Il Consorzio di Bonifica sta rimuovendo le frane delle strade consorziali convenzionate Aia-Mandria-Capanna, Pianelli, Casone, Derna, Ontaneta, Val dell'Abete, La Badia.

In località Riseccoli la frana ha interessato la proprietà Malpezzi, con materiale in minima parte incombente su un capannone agricolo che però risulta agibile. I proprietari sono intervenuti rimuovendo il materiale franoso.

In via Aldo Moro, al civico 33, dietro un muro di contenimento, è arrivato materiale franoso nei terrazzi dell'immobile che risulta comunque agibile e dove sarà necessario intervenire con la pulizia dei terrazzi e con la rimozione della parte che ancora incombe nella scarpata.

E’ stata ripristinata la sicurezza sulla viabilità Braccina-Santa Sofia.