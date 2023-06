Premilcuore, taglio del nastro per il ponte sul Rabbi: porta il nome del compianto Riccardo Perini

Inaugurato a Premilcuore il nuovo ponte pedonale sul fiume Rabbi a Premilcuore intitolato al compianto presidente della Pro Loco Riccardo Perini, ma anche fondatore del Gruppo Alpini, membro della Misericordia e del consiglio pastorale della parrocchia, scomparso una decina di anni fa all'età di 61 anni. Un intervento che si è reso necessario per ripristinare in maniera adeguata i collegamenti pedonali fra le due sponde del fiume, in precedenza uniti da due passerelle (realizzate anche in quel caso da Romagna Acque) che per motivi diversi non erano più molto sicure: per cause imputabili alle condizioni microclimatiche (elevatissima umidità e mancanza di soleggiamento in particolare nei mesi autunnali/invernali), infatti, entrambe avevano subito un degrado, che ha comportato anche deficit strutturali. Si è deciso allora di eliminare definitivamente quella posta a monte dell’abitato, anche perché poco utilizzata; e ricostruire quella che collega l’abitato con l’area attrezzata con materiali e tipologia che garantiscano una durabilità maggiore. In particolare, è stata realizzata una struttura in acciaio zincato, individuata come la soluzione più consona alle condizioni ambientali particolarmente gravose del sito in cui è localizzata la passerella.

"Finalmente, dopo diverse peripezie, abbiamo inaugurato con tanta soddisfazione il Ponte sul Fiume Rabbi, che è stato costruito grazie ai fondi che ha messo a disposizione Romagna Acque - dichiara la sindaca Ursula Valmori -. Abbiamo deciso di intitolare questa passerella al nostro compianto concittadino Riccardo Perini per testimoniare, in modo concreto, la stima di tutti noi nei suoi confronti. Riccardo ha infatti rappresentato una parte rilevante della storia della nostra comunità, avendo contribuito con il massimo sforzo personale a renderla migliore. Riccardo è stato un premilcuorese che ha creduto e vissuto pienamente il senso di comunità, non solo attraverso la partecipazione, ma declinandone il significato in azioni concrete".

“In un momento delicato come quello che la Romagna sta attraversando, questa inaugurazione vuol essere un piccolo segnale di ripartenza – le fa eco il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè -. Per Premilcuore, uno dei Comuni fondamentali del nostro sistema acquedottistico, si tratta di un intervento importante: la passerella che collega l’area feste crea nuove opportunità per i residenti e anche per i turisti che vengono a conoscere questo splendido borgo. Una cosa che, credo, avrebbe reso felice Riccardo Perini, a cui è stato dedicato il ponte, visto il suo lungo servizio per la comunità e per la Pro Loco”.

Erano presenti alla cerimonia la moglie Angela e il figlio Jacopo di Riccardo Perini.