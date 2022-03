Cuochi stellati ed ex allievi di Gianfranco Bolognesi celebrano l'asso della gastronomia romagnola all'Alberghiero

Un evento culinario all’insegna dell’alta cucina e dell’alta formazione è quello che l’Istituto Alberghiero “Artusi” di Forlimpopoli organizza per la serata di giovedì 31 marzo alle ore 19.30 in occasione della prima edizione della Borsa di Studio intitolata a Gianfranco e Bruna Bolognesi a favore di alunni meritevoli delle classi quinte. “L’evento – spiega Mariella Pieri, dirigente scolastico dell’istituto – nasce con l’intento di onorare il ricordo e celebrare la memoria viva di un maestro indiscusso della gastronomia italiana che al pari di Artusi ha segnato la storia della cucina del Belpaese portando l’arte nostrana del mangiare bene a livelli di eccellenza assoluta. Scomparso nel novembre del 2021 all’età di 81 anni, il nome di Bolognesi, primo a fregiarsi del titolo di miglior sommelier italiano, sarà sempre legato alla Frasca, il ristorante aperto nel 1971 a Castrocaro con cui aveva conquistato la notorietà internazionale suggellata dalla permanenza per ben 26 anni nella prestigiosa guida Michelin, altro record imbattuto nella storia della gastronomia italiana".

"L’idea della serata – prosegue Mariella Pieri – nasce proprio dalla straordinaria gratitudine e riconoscenza di alcuni ex alunni del nostro Istituto che hanno avuto l’onore e il privilegio di collaborare con Gianfranco Bolognesi agli esordi delle loro carriere riconoscendo in questa esperienza una grandissima valenza formativa e un’opportunità di crescita professionale e umana determinante in quanto ha permesso loro di intraprendere percorsi altamente gratificanti e di raggiungere traguardi di successo. Da qui il desiderio di onorare il grande maestro che ha sempre promosso e incoraggiato il talento e la passione delle nuove generazioni, ora incarnati dalle giovani promesse del nostro istituto”.

Protagonisti della serata saranno gli chef che, allievi eccellenti di Bolognesi, da lui hanno imparato l’arte culinaria. A guidare la brigata di cucina saranno Romano Gordini e Iside De Cesare, coppia stellata di giovani chef, sodalizio in cucina e nella vita, che alla Frasca di Bolognesi hanno affinato la loro formazione e dopo varie esperienze professionali alla corte dei più celebri guru del mondo della ristorazione, sono approdati a Trevinano, frazione di Acquapendente, provincia di Viterbo, tra Bassa Toscana, Lazio e Umbria, dove dal 2005 hanno inaugurato “La Parolina”, ristorante gourmet, unico della Tuscia a fregiarsi della prestigiosa stella Michelin. Ad affiancare in cucina i docenti chef dell’Istituto, ci saranno anche altri discepoli illustri di Bolognesi ed ex alunni Artusi tra i quali Salvatore Barone, alla guida del ristorante “Le Querce” di Forlì, Nicolò Zaccarelli, executive chef presso il “Caffè dei Corsi” a Forlì e Andrea Giacchini, chef e patron del ristorante “Essentia”, che oggi a Castrocaro prosegue la tradizione del grande maestro. In sala, a gestire la ricca carta dei vini, i docenti maître dell’Artusi saranno coadiuvati da Giuseppe Castellana, ex alunno dell’Istituto e oggi maître del ristorante stellato “La Parolina”.

Il modo migliore per onorare la memoria del maestro sarà proprio quella di riproporre in tavola i piatti della sua tradizione con un menù dal titolo “L’arte del mangiare bene di Gianfranco Bolognesi” che ribadisce il filo rosso tra il prestigioso patron e gourmet castrocarese e l’illustre gastronomo forlimpopolese, padre riconosciuto della cucina italiana. Si comincia con triglia agli agrumi mediterranei, seguita da tortino di gamberi, melanzane e pomodoro con ratatouille di verdure e basilico fritto, passatelli al sugo di scorfano, poveracce e pesto leggero; uovo in camicia dorato su vellutata di asparagi e formaggio di Fossa di Sogliano. Il secondo porterà in tavola rosette di agnello tartufate, gratin di patate e anelli di porro dorati per finire con zuppa inglese e gelato. Ad accompagnare i piatti della serata sarà una preziosa selezione di vini DOCG e DOC offerti da aziende vitivinicole del territorio, tra cui Romagna Wine, Soligo, Fiorentini Vini e Famiglia Cotarella.

“Il ricavato della serata – conclude Mariella Pieri – sarà destinato a tre borse di studio rivolte a tre studenti meritevoli appartenenti agli indirizzi di enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turistica che si sono distinti per un percorso formativo e professionale particolarmente brillante e proficuo. I tre vincitori si aggiudicheranno un premio in denaro e una settimana di formazione che, per gli aspiranti chef, si svolgerà presso la scuola Chef in Campus-Italian Food Academy (VT) nata da un’idea di Iside De Cesare, e presso la Scuola di Alta Formazione “Intrecci” (VT) per gli alunni eccellenti degli indirizzi di sala-vendita e accoglienza turistica”. Contributo per la serata 50 euro a persona.