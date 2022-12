L'impresa centra tutti gli obiettivi e arriva un premio per gli 80 lavoratori, il ringraziamento: "Si vive e lavora bene in azienda"

Con l'avvicinarsi di Natale è tempo di premi e gratifiche, specialmente nelle aziende in cui il rapporto tra dipendenti e datore di lavoro è stretto, e dove – nonostante le turbolenze sui mercati a causa di pandemia, materie prime e inflazione – si riescono comunque a conseguire i risultati prefissati. Tra queste aziende c'è anche la 'Global Sistemi' di via Gandhi, a Forlì, dove i dipendenti hanno voluto dare il loro personale ringraziamento per il premio assegnato.

Si tratta di 400 euro, dato sotto forma di rimborso per il caro bollette, ai circa 80 dipendenti dell'azienda. “Probabilmente non esiste un ingrediente segreto per lavorare e vivere bene in azienda, piuttosto un connubio di fattori che insieme fanno la differenza”, spiega una lettera dei lavoratori. In particolare il Gruppo Global Sistemi, in seguito ai traguardi raggiunti durante l’ultimo anno sia per quanto concerne la divisione impianti che per quella informatica (i due rami di attività dell'azienda), ha deciso di destinare un premio a tutti i suoi dipendenti per l’impegno lavorativo e i successi raggiunti con dedizione e determinazione.

A dirlo è una dipendente dell’ufficio amministrativo che si fa portavoce di tutti i suoi colleghi che vogliono ringraziare i soci fondatori Andrea Agirelli, Davide Casadei e il direttore Daniele Cantarelli per il premio che è stato possibile elargire grazie ai risultati ottenuti quest’anno. L’azienda, presente sul mercato da anni è focalizzata in due settori, quello impiantistico specializzato in impianti elettrici e fotovoltaici, domotica e sicurezza sia per il settore civile che industriale e quello informatico, sia a livello sistemistico che di sviluppo software.

Conclude la lettera: “Nell’ultimo anno, grazie ad una riorganizzazione aziendale e ad un ottimo lavoro di squadra l’azienda è riuscita a raggiungere in anticipo gli obiettivi pianificati in entrambe le divisioni, dando maggiore sicurezza e soddisfazione a tutta la squadra del Gruppo Global Sistemi”.