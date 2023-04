Arte e lavoro, il Comune lancia il Premio Verzocchi: in palio un'esposizione a Palazzo Albertini e quasi 5mila euro

Un concorso con cadenza annuale che intende promuovere e celebrare la figura e il mecenatismo del grande Giuseppe Verzocchi (1887-1970), imprenditore d’origine forlivese, che a metà Novecento del secolo scorso commissionò la produzione di 72 quadri, di artisti italiani di generazioni diverse e di diverse tendenze artistiche, da Guttuso a Donghi, da Campigli a De Chirico, da De Pisis a Depero uniti da uno stesso tema: il lavoro. Il Premio, promosso dall’Assessorato alla cultura del Comune di Forlì, intende accrescere e arricchire la Collezione Civica Giuseppe Verzocchi con nuove opere da esporsi nel nuovo Museo di Palazzo Albertini, a ?anco della stessa Collezione Verzocchi e in continuità con i presupposti che l’hanno generata.

“Verzocchi è stato un grande filantropo per la città di Forlì - spiega l’assessore alla Cultura, Valerio Melandri -, una persona seria e generosa che ha investito tempo e risorse proprie per consegnare ai posteri un patrimonio d’arte e di cultura unico nel suo genere. Per ricordarlo e rendergli il giusto merito, abbiamo deciso di istituire un premio che porta il suo illustre nome". Il concorso, quest’anno alla sua prima edizione, prevede la selezione di tre opere che verranno esposte nel nuovo Museo di Palazzo Albertini. Una commissione di esperti, presieduta da Camillo Langone, e?ettuerà la selezione delle opere che, coerentemente con la produzione artistica commissionata da Verzocchi, dovranno essere incentrate esclusivamente sul tema del Lavoro e realizzate secondo la tecnica olio su tela, di una misura standard di 140 cm per 180 cm, senza cornice.

"Per partecipare alla selezione - spiega Melandri - gli interessati dovranno far pervenire il bozzetto cartaceo dell’opera entro venerdì 9 giugno. La fase di selezione avverrà proprio sulla base di questo bozzetto. Tra tutti i partecipanti al concorso verranno decretati 3 vincitori, a ciascuno dei quali verrà commissionato il quadro da realizzare e corrisposto un premio-acquisto di 4.880 euro. Infine, le 3 opere ?naliste del Premio edizione 2022 - 2023 saranno oggetto di una pubblicazione dedicata a cura del curatore della rassegna Camillo Langone".