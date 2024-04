Dalla via Emilia al cuore delle Foreste Casentinesi in bici: si svela la "Ciclovia del Bidente"

Martedì, alle 20:30, si terrà al Teatro Dragoni di Meldola la serata di presentazione del masterplan della "Ciclovia del Bidente". Durante la serata, promossa dai Comuni di Bertinoro, Civitella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola e Santa Sofia, saranno presentati gli studi di fattibilità della "Ciclovia del Bidente", il progetto di un collegamento di mobilità lenta tra pianura e montagna, dalla Via Emilia fino alla Diga di Ridracoli ed al Parco delle Foreste Casentinesi, per il cicloturismo e l'escursionismo. Gli studi, condotti da Fmi - Forlì Mobilità Integrata e Sinloc - Sistema Iniziative Locali, grazie al contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Provincia di Forlì-Cesena, illustreranno l'ipotesi di tracciato e le potenziali ricadute turistico-economiche per il territorio romagnolo. "L'incontro ha l'obiettivo di illustrare lo stato di avanzamento del progetto per poter accogliere nei prossimi mesi osservazioni, modifiche o integrazioni da parte delle comunità e degli enti interessati, dando vita così ad un progetto condiviso intercomunale a supporto delle eccellenze naturalistiche, architettoniche, paesaggistiche, culturali ed economiche del nostro territorio", spiega il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci.