Prevenzione oncologica, al Morgagni-Pierantoni diagnosi sempre più precoci: donato un ecotomografo di ultima generazione

La Fondazione EcoEridania Insuperabili, in collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo, ha consegnato al reparto di Prevenzione Oncologica diretto dal dottor Fabio Falcini un ecotomografo di ultima generazione che contribuirà a garantire diagnosi sempre più precise e precoci ai cittadini del territorio che afferiscono alla struttura. L’apparecchio è stato acquistato dalla no-profit fondata nel 1979 dal prof. Dino Amadori grazie a una donazione di 31.343 euro da parte della Fondazione EcoEridania Insuperabili per sostenere il progetto “Un ecotomografo di ultima generazione per la prevenzione forlivese”, ed è stato consegnato alla presenza del presidente del Gruppo EcoEridania, Andrea Giustini, del presidente Essere Spa, Giorgio Damonte, insieme al dottor Falcini, direttore della Prevenzione Oncologica di Forlì e Cesena, e al dottor Fabrizio Miserocchi, direttore Generale dello Ior.

Già nel 2022 la collaborazione in essere tra Fondazione EcoEridania Insuperabili e Istituto Oncologico Romagnolo a beneficio dei pazienti del territorio aveva portato all’acquisto di un Paxman Scalp Cooler, il casco refrigerante che permette a chi si sottopone a chemioterapia di avere una speranza in più di evitare la caduta dei capelli, a beneficio del Day Hospital di Oncologia Medica dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì: una donazione resa possibile grazie al successo dell’iniziativa di crowdfunding dell’Istituto Oncologico Romagnolo “A Testa Alta”, cui aveva contribuito EcoEridania, insieme a donatori privati e altre aziende del territorio.

"Siamo molto orgogliosi e felici di poter donare questo ecotomografo al reparto di Prevenzione Oncologica di Forlì, dando così il nostro contributo alla diagnosi precoce e al benessere della popolazione territoriale - afferma Giustini -. La nostra Fondazione ha infatti l’obiettivo specifico di agire concretamente per sostenere progetti di beneficenza come quello connesso alla prevenzione forlivese, finanziando la ricerca e attivandosi con progetti formativi e interventi specifici legati ai critical needs".

"Il Gruppo EcoEridania è onorato di aver potuto partecipare a questa iniziativa volta a sostenere prevenzione e diagnosi. A nostro avviso, la donazione di uno strumento fondamentale come quello che abbiamo consegnato oggi rappresenta un risultato molto importante per tutti, che concretizza inoltre i nostri impegni di responsabilità sociale”, ha chiosato Damonte,.

“L’amicizia che ci lega a Fondazione EcoEridania e ai suoi vertici rappresenta il classico esempio di come la collaborazione tra mondo privato e mondo associazionistico possa dare origine a progetti virtuosi di cui beneficia l’intero territorio - ha evidenziato Miserocchi -. Nel 2022, nell’ambito della campagna “A Testa Alta”, ci siamo presi cura del benessere emotivo e psicologico del paziente oncologico che non vuole aggiungere al carico emotivo di una diagnosi di cancro l’ulteriore peso della calvizie: un problema specialmente sentito nel mondo femminile tanto che il momento della perdita dei capelli, spesso inevitabile, è vissuto con maggior timore della diagnosi stessa. Oggi consegniamo ad un reparto d’eccellenza come quello diretto dal dottor Falcini una strumentazione in grado di evidenziare anche la più piccola lesione: in questo modo possiamo garantire maggiori probabilità di guarigione con terapie meno invasive ed impattanti. Il mio ringraziamento verso Fondazione EcoEridania è quindi in realtà quello dei tanti cittadini romagnoli che beneficeranno concretamente di questa donazione".

Dal dottor Francesco Sintoni, direttore del Distretto Sanitario di Forlì e Cesena, i ringraziamenti "di cuore Fondazione EcoEridania e Istituto Oncologico Romagnolo per questa importante donazione, che andrà ad implementare i servizi di diagnostica del reparto di Prevenzione Oncologica, arricchendo in questo senso l’offerta per la cittadinanza di Forlì”.