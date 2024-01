Prevenzione, una giornata al Liceo Classico per l'associazione Dino Amadori

Una giornata istruttiva e costruttiva l’incontro di oggi sabato 13 gennaio, presso il liceo classico di Forlì. "Oltre 200 giovani hanno incontrato i nostri medici, a scuola per condividere l’importanza della prevenzione. Un incontro dedicato a studenti e insegnanti, organizzato dal comitato forlivese dell'associazione Loto Odv con la direzione scientifica del dottor Andrea Amadori" si legge in una nota di Giovanni Amadori, Presidente Associazione Dino Amadori

Come Associazione Dino Amadori "abbiamo condiviso questo importante progetto di Loto OdV: una iniziativa che caratterizza da sempre la nostra mission voltare a divulgare e sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione onco/ginecologica (un incontro che ha ottenuto, tra gli altri, il patrocinio della Associazione Dino Amadori e dell’assessorato all’istruzione). Ringrazio tutte le volontarie Loto che rendono possibile realizzare sogni ed obiettivi come quello di oggi : solo sognando si possono raggiungere traguardi concreti come quello di questa mattina che , è stato caratterizzato da relazioni medico scientifiche del dott Andrea AMADORI ( vice presidente della Associazione Dino Amadori e coordinatore scientifico di LotoOdv), del dott Maniglio e del dott Farolfi e Dottoressa Curcio che hanno incantato la platea di oltre 200 giovanissimi"

"Nel corso del mio intervento presentato la mission della Associazione che rappresento, portando i saluti il sindaco Gian Luca Zattini che da sempre è vicino e sensibile a temi come quelli di oggi e alle nostre iniziative: Ritengo sia - fondamentale creare una rete virtuosa tra le nostre Associazioni dialogando sempre con ogni contesto sociale, politico e culturale. L’obiettivo rimane lo stesso: sensibilizzare e divulgare messaggi come quello di oggi, qui, a scuola sulla strada percorsa e tracciata dal nostro prof Dino Amadori" ha concluso Giovanni Amadori