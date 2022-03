Il taglio delle accise si fa subito sentire sul pieno, giù benzina e diesel: la verde sotto 1,7 euro

La benzina cala di prezzo per effetto del provvedimento del Governo sulle accise. Molti dei distributori della città hanno aggiornato i loro prezzi alla pompa nel pomeriggio di martedì e nella mattina di mercoledì. Praticamente in tutte le stazioni di rifornimento della città ora la benzina con modalità self service si trova anche sotto un euro e 80 centesimi, un forte calo – come atteso – dai prezzi che si aggiravano abbondantemente sopra i 2 euro solo pochi giorni fa.

Nel Comune di Forlì il podio dei meno costosi va alla stazione di servizio 'Zannoni' sulla via Bidentina e l'IP di via Ravegnana (entrambi a 1,694 euro), subito seguiti dal Tamoil di viale Bologna, il Repsol della tangenziale, gli Ip della rotonda Santa Chiara, di via Mattei e di via Costanzo II e il distributore Gep sempre sulla Bidentina (1,70 euro). Nel Forlivese il distributore Conad di Meldola perde il podio del meno caro: anche qui la benzina costa 1,70, mentre nella cittadina bidentina offre prezzi più bassi il Total di via Mazzini (1,694). Uno o due millesimi di euro vengono arrotondati al centesimo.

Per il diesel, il nuovo distributore low cost di Meldola indica prezzi di 1,69 euro per un litro al self service, battuto dal prezzo dichiarato dal Total di via Mazzini che la propone addirittura a 1,664 euro, vale a dire due centesimi e mezzi in meno al litro. A Forlì, si risparmia al'IP di via Ravegnana e al Zannoni (1,694 euro), risentendo in quest'ultimo caso l'intero asse della Bidentina - così come per la benzina – delle tariffe più basse praticate dal vicino distributore Conad. Al secondo posto a 1,69 il Gep sempre sulla Bidentina. Al terzo posto propongono il gasolio a 1,70 il litro self service i tre distributori IP Santa Chiara, via Mattei e via Costanzo II.