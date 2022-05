Primo Soccorso Pediatrico, come affrontare con sicurezza le emergenze: tanti genitori a lezione

Si è concluso martedì sera, con grande partecipazione da parte delle famiglie del territorio, un ciclo di incontri promosso dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese in collaborazione con l'Ausl Romagna incentrato sulla salute e la sicurezza dei bambini più piccoli, quelli ricompresi tra 0 e 6 anni, che molto spesso possono ritrovarsi inconsapevolmente in situazioni di pericolo. Per 5 serate alcuni tra i maggiori professionisti e medici dell’Unità Pediatrica di Forlì e operatori e specialisti della Sanità Pubblica territoriale si sono alternati al Centro per le Famiglie per fornire importanti indicazioni tecniche e operative per affrontare con tranquillità e sicurezza le emergenze legate alla quotidianità, condividendo ciò che è giusto fare e cosa bisogna evitare.

"Voglio sottolineare prima di tutto la grande partecipazione da parte delle famiglie del forlivese a questa bellissima iniziativa - afferma l'assessore alWelfare, Rosaria Tassinari -. Ogni serata è stata un successo in termini di pubblico e adesioni. Le mamme e i papà che hanno risposto positivamente a questo ciclo di incontri sono state tantissime, a dimostrazione che il nostro Centro per la Famiglie rappresenta un punto di riferimento importante e imprescindibile per la crescita dei più piccoli". Proseguono inoltre gli appuntamenti dedicati ai Nuovi Nati, promossi in collaborazione con Forlifarma con la consegna di un buono per il ritiro di un kit con prodotti per la cura dei neonati e delle mamme. Un gesto di vicinanza di questa Amministrazione ai neogenitori che affrontano cambiamenti importanti, apprestandosi ad assumere nuove responsabilità. Il prossimo incontro, nell’ambito dell’iniziativa Nuovi Nati è previsto per sabato 9 luglio alle 10.