Avvicinare i giovani alla musica: al via nelle scuole del territorio il progetto "Banda larga"

Al via il progetto musicale “Banda larga” promosso dalla regione Emilia Romagna e co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, del quale l’Associazione musicale “Cesare Roveroni” di Galeata e Santa Sofia è capofila. Le attività didattiche partiranno nelle varie scuole statali dal 29 gennaio, coinvolgendo centinaia di ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. L’Associazione Roveroni si avvale, oltre al partenariato con le scuole statali, anche di quello dell'associazione artistica "L’Arcangelo" di Forlì, dell'associazione musicale “Federico Mariotti” di Forlì, dell'associazione musicale “Varoli” di Cotignola e dell'associazione Amici della musica di San Mauro Pascoli.



Inoltre il progetto è sostenuto dai Comuni, dalle Bande, oltre che da diverse associazioni culturali e sociali: tutte le realtà coinvolte contribuiscono a valorizzare i percorsi di ogni Istituto e a favorirne la buona riuscita, attraverso azioni di comunicazione, sostegno nell’organizzazione, diffusione degli eventi. “Banda larga” è incentrato sulle attività di canto, propedeutica, musica di insieme; tra gli obiettivi fondamentali, quello di avvicinare i giovani alla musica - declinata in strumentale, corale, d’orchestra -, in maniera il più possibile capillare, al fine di contrastare la povertà educativa e le disuguaglianze sociali.



Il progetto coinvolge tredici Istituti Comprensivi delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna e si avvale della professionalità di decine di docenti, specializzati nella didattica musicale e strumentale. Tutti i percorsi previsti si svolgono in orario extra-curricolare e contribuiscono ad arricchire l’offerta culturale e didattica della scuola e del territorio; molti di essi sono inclusi già da anni nel Piano dell’Offerta Formativa degli Istituti partenariati.