Sport, i progetti futuri: "Una cittadella dello sport di fronte al Ginnasio. Il ciclodromo? Apertura a breve"

L'amministrazione comunale intende realizzare una “Cittadella dello sport”, un edificio polifunzionale per gli sport indoor. A tal proposito il progetto (non finanziato) è nel Piano degli investimenti del Comune con un'ipotesi di spesa di 10 milioni di euro, da realizzare entro il 2027. “Non abbiamo mai dato particolare enfasi a questo progetto, che nasce dall'idea poi accantonata, di demolire il Ginnasio Sportivo di viale della Libertà”, spiega il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo.

Il progetto attuale è invece di “raddoppiare”, nell'area Ex Mangelli, sempre in viale della Libertà, di fronte all'attuale Ginnasio Sportivo, con un "hub all'avanguardia per l'avviamento e la pratica sportiva multidisciplinare e che possa raccogliere il maggior numero di associazioni e polisportive del forlivese, in un ambiente inclusivo e accessibile, che dia risposte alle richieste di palestre per disabili", spiega Mezzacapo. Come location alternativa si valuta anche il Mercato Ortofrutticolo di viale Vittorio Veneto.

La struttura, insomma, nei propositi dovrebbe essere destinata ad accogliere le squadre di basket e pallavolo per categoria per le quali il Ginnasio non è più un impianto regolamentare, lasciando la storica struttura agli altri sport, “senza dimenticare una palestra per disabili, che le associazioni sportive ci chiedono, sia per gli allenamenti che per la riabilitazione”.

Il ciclodromo

Nel corso dell'aggiornamento sui lavori in corso negli impianti sportivi, realizzato nella relazione di fine mandato, Mezzacapo ha poi ragguagliato su uno dei principali cantieri in corso, quello del ciclodromo, un anello di un chilometro in via Mazzatinti, destinato agli sport su ruote, sia le bici (comprese Bmx e Mountain Bike) sia per il pattinaggio coi roller blade .

“A breve andremo ad aprire la pista per consentire l'allenamento dei ragazzi”, dice Mezzacapo, che stima nell'80% l'ultimazione dei lavori edili e del 20% quelli impiantistici. L'intervento viaggia in ritardo sulla tabella di marcia “per lo spostamento degli orti per anziani e il ritrovamento di un ordigno bellico”, spiega.