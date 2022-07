Nuovo corso della Repubblica, lavori finanziati per 2,5 milioni: il prossimo anno parte l'appalto

E' stato finanziato dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il progetto esecutivo di riqualificazione di corso della Repubblica. Si tratta di due milioni di euro per rifare l'arredo urbano e la ristrutturazione con pista ciclabile. “Il Comune ha aggiunto a questa cifra 500mila euro, per andare incontro al rincaro dei materiali”, precisa Vittorio Cicognani, assessore ai Lavori pubblici.

Un question time in consiglio comunale, proposto da Jacopo Zanotti, consigliere Pd, chiede conto del progetto dato che, per Zanotti “due anni fa venne fatto il proclama del nuovo corso della Repubblica, ma poi non vengono mai dati i tempi”. Per Cicognani il ritardo è stato dovuto alla scelta del Comune di candidare l'opera al Pnrr, per ottenere quel tipo di finanziamento. Il progetto esecutivo andrà quindi a gara a inizio 2023. Il Comune intende anche coordinare i tempi con Hera, che nella stessa area ha in previsione un cantiere per allacciare il tribunale alla rete di teleriscaldamento.