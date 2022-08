Tre milioni e mezzo per rifare corso della Repubblica: "Lavori la prossima estate"

Un nuovo corso della Repubblica, con arredi, marciapiedi a filo strada: è quello che i forlivesi potranno iniziare a vedere il prossimo anno, dato che i lavori sono previsti per la prossima estate. Lo annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Cicognani: "I finanziamenti ci sono, così come il progetto esecutivo. Bisogna trovare il periodo giusto per intralciare il meno possibile le attività economiche e per coordinarsi con Hera, che nella stessa area deve fare i lavori per portare la rete di teleriscaldamento al Trinunale". Il periodo giusto probabilmente sarà la prossima estate. "Già da settembre ci dovremo trovare con le associazioni di categoria per un cronoprogramma", aggiunge.

Il progetto impegna circa 3,5 milioni di euro. La fetta più grossa viene dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr a cui il progetto è stato candidato e ha già ottenuto i fondi. Ma il Comune dovrà metterci una quota sua, che è circa un milione di euro, in parte per far fronte ai rincari delle opere pubbliche, dovute a materie prime, difficoltà a trovare imprese edili e ovviamente al caro energia. "Non è escluso che ci sarà un adeguamento dello Stato per i progetti finanziati dal Pnrr, ma per per ora abbiamo impegnato una somma con una variazione di bilancio", sempre Cicognani.

Il progetto, spiega l'assessore, è già esecutivo e definito nei dettagli. Il progetto mantiene il transito veicolare e gli spazi della sosta. Sarà quindi un "make up" e non uno stavolgimento. Quello che sarà cambiato saranno i marciapiedi, che non saranno più di asfalto e non rappresenteranno più una barriera architettonica, in quanto saranno riportati a raso strada. Sono previsti inoltre nuove alberature dove possibile e il rifacimento dell'arredo, per renderlo un corso più gradevole. Tra i 6 assi che portano a piazza Saffi, corso della Repubblica è l'unico a non essere stato oggetto di interventi di abbellimento negli ultimi decenni, ma dalla prossima estate potrebbe cambiare il volto della strada.