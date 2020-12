Un'opera da 1,8 milioni: "Il nuovo viale della Libertà sarà il palcoscenico della città"

Viale della Libertà si rifarà il look. E' stato approvato infatti il progetto, suddiviso in due 2 lotti (lavori stradali e lavori di pubblica illuminazione), che prevede la riqualificazione delle aiuole alberate, del controviale e del marciapiede in aderenza agli edifici esistenti su entrambi i lati del viale della Libertà. L'opera avrà un costo di 1,8 milioni di euro. "Eleganza e signorilità sono gli elementi che vogliamo restituire a uno dei viali più belli e simbolici della nostra città - esordisce l'assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani -.Chiunque si approcci a quest’opera architettonica di grande valore storico ed estetico, a cui tutti i forlivesi sono profondamente affezionati, può notare il grande respiro che le aiuole alberate e la forte spazialità conferiscono ai visitatori e agli utenti stradali in genere".

Cicognani entra quindi nel dettaglio: "L’intero progetto si suddivide in due lotti. Si comincerà con i lavori stradali che consistono nella riqualificazione di tutte le aiuole alberate, del controviale e dei marciapiedi lato centro storico e lato Ex-Gil, compresa la predisposizione per tutta l’illuminazione del viale e quella monumentale. Si proseguirà poi con la riqualificazione e la valorizzazione del viale mediante l’installazione di nuovi pali della luce e nuovi corpi illuminanti e con l’illuminazione monumentale dei principali edifici storici che si affacciano sul Viale".

Conclude l'assessore: "La riqualificazione e l’opera di restyling, compreso il risanamento conservativo dell’imponente viale, si rendono urgenti ed indifferibili proprio per l’importanza storica dell’opera e perché il Viale della Libertà rappresenta per i forlivesi un forte e significativo elemento di orgoglio, di grande innovazione, modernità e rinascita. Gli interventi, che prenderanno il via entro l’estate, restituiranno alla città un palcoscenico ideale e simbolico degno del suo nome".