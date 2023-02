Proroga della gratuità dei dehors, Confcommercio: "Bene, molto aziende piegate dall'aumento dei costi"

Il consiglio comunale ha approvato a fine anno la delibera per esentare dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico sia i possessori di concessione permanenti - i chioschi, per intendersi -, sia chi ha installato dehors. L'esenzione è valida per le annualità 2023 e 2024. "Non possiamo che accogliere positivamente la decisione del consiglio comunale, che va nella direzione di aiutare i nostri imprenditori", commenta il presidente di Fipe – Confcommercio Forlì, Andrea Zocca.

Un aiuto del quale, come certificano i dati di Fipe - Confcommercio presentati recentemente al Sigep di Rimini, specie i titolari e gestori dei bar hanno bisogno. Dal 2012 ad oggi infatti il numero delle imprese che svolgono attività di bar è diminuito di circa 15mila unità e ogni anno almeno in 10mila cessano l'attività. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni dei bar non raggiunge il 50%, ossia su 100 imprese che avviano l'attività ne sopravvivono meno di 50 a distanza di cinque anni.

"Anche a Forlì i dati sono grossomodo questi. C'è un elevato turnover di questo genere di attività, che devono scontare i rincari dell'energia, l'inflazione e i costi del personale. Capita anche che spesso, specie nelle realtà imprenditoriali più piccole, l'imprenditore non possa permettersi un dipendente, o possa contrattualizzarne uno solo part-time. E il costo del personale ancora incide in maniera importante sui bilanci delle imprese". Bene dunque la possibilità concessa "di non pagare il canone di occupazione del suolo pubblico per questo biennio, perché garantirà ossigeno a bar, ristoranti e chioschi", conclude Zocca.