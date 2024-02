Proseguono i lavori della tangenziale: le modifiche al traffico

Il Comune di Forlì rende noto che, per i lavori infrastrutturali collegati alla realizzazione del terzo lotto della tangenziale, si prevedono le seguenti variazioni alla circolazione del traffico: la chiusura a tratti di via Cangini dal 26 febbraio al 22 aprile, esclusi i residenti, seguendo l'andamento del cantiere mobile, da via Prati a viale Appennino; la chiusura di via Castel Latino dal 26 febbraio al 28 marzo, esclusi i residenti, da via Veclezio alla Via Cà Dolce. Il cimitero sarà raggiungibile da via Magellano. I percorsi alternativi per i mezzi e le variazioni al transito delle linee di trasporto pubblico saranno segnalate con opportuna segnaletica.