La Protezione civile piange la morte di Giancarlo Castellini: "Un amico sincero e leale"

La Protezione civile "Valerio Grassi" di Formlimpopoli è in lutto per la scomparsa di Giancarlo Castellini. L'associazione si stringe attorno alla moglie Hortensia la figlia Silvia, Veronica e Riky. "Ciao Giancarlo, vogliamo ricordarti così sorridente e solare come tu sapevi essere. Quest'associazione che tu consideravi una parte della tua vita e a cui hai dedicato tanto tempo, contribuendo a farla crescere, oggi perde un pezzo importante della propria storia. Soprattutto noi perdiamo un'amico sincero e leale. Vogliamo immaginarti mentre ti incammini su una nuova strada con il sorriso aperto che ti contraddistingueva. Fai buon viaggio".