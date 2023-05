Viale Bologna, continua l'operazione di pulizia: rimossi 20mila metri cubi tra rifiuti e fango

Prosegue l'operazione di pulizia di viale Bologna. "In questi giorni sono stati rimossi circa 20.000 metri cubi di masserizie e notevoli quantità di fango - aggiorna il vicesindaco Daniele Mezzacapo -. Stiamo pulendo le fogne e le caditoie dopo aver rimosso oltre 150 autovetture alluvionate che in parte non consentivano l’apertura dei tombini. Procediamo con l’obiettivo di restituire rapidamente alla città il pieno utilizzo dell’arteria stradale principale e la riapertura del ponte di Porta Schiavonia". Le auto, collocate dall’Amministrazione comunale presso i parcheggi antistanti la fiera di Forlì, sono a disposizione dei legittimi proprietari che possono visionarle e contattare preventivamente la Polizia Locale al numero 0543 712000.