Coronavirus, allestito a Modigliana il punto tamponi in piazza Oberdan

E' stato allestito a Modigliana, in piazza Oberdan, il gazebo che verrà utilizzato per effettuare i tamponi, evitando così alle persone chiamate al controllo, di doversi recare a Forlì. "Ringrazio la Pro Loco di Modigliana che ha messo a disposizione la struttura", sono le parole del sindaco di Jader Dardi, che ha espresso parole di gratitudine anche per i volontari della Protezione Civile che domenica mattina si sono attivati per l'installazione. L'accesso alla struttura sarà gestito dal servizio di igiene dell'Ausl e potrà essere attivo già dai prossimi giorni.