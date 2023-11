Quando la galleria si veste d'arte: "Uno spazio dimenticato con grandi potenzialità di arricchimento"

Sabato la Galleria Mazzini si è trasformata in una galleria d'arte con le opere di numerosi artisti del territorio e un laboratorio di cittadinanza attiva con la contaminazione reciproca di idee e suggestioni. "Pensiero e Azione" e "Idee in Corso" hanno promosso, viene spiegato, "un'occasione per ripensare ad uno spazio del centro come tanti dimenticato, ma con grandi potenzialità di arricchimento, grazie alla condivisione di esperienze tra proprietari e abitanti". Gli artisti che hanno aderito sono stati Giulio Cigni, Black Soul (Kevin), Luigi Impieri, Davide Cimatti, Chiara Fossati, Delio Piccioni, Angeliki Drossaki, Stefano Ricci e Barbara Spazzoli.