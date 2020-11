Quartiere Cava, al via i lavori di riqualificazione all'ufficio postale

Inizieranno lunedì e si concluderanno il 28 novembre i lavori strutturali previsti all'ufficio postale di via Cava, a Forlì. La riqualificazione interesserà l'intero immobile che ospita la sede. Durante la durata degli interventi, i cittadini potranno rivolgersi per tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro delle raccomandate, all’ufficio postale di Corso Garibaldi, potenziato con personale aggiuntivo e uno sportello dedicato, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. L’ufficio postale di via Cava riaprirà lunedì 30 novembre con i consueti orari. Sulle sorti dell'ufficio postale si era attivata il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Marinella Portolani, che ha avuto rassicurazioni direttamente dalla responsabile regionale di Poste Italiane, Rossella De Santis.