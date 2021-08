Coronavirus, Donini: "Nessun rischio in Emilia Romagna di passare in zona gialla"

"La quasi totalità dei pazienti in terapia intensiva si riferisce alla popolazione non vaccinata", evidenzia Donini

L'Emilia-Romagna non corre il rischio di passare in fascia gialla. Lo garantisce l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini. "Non abbiamo ad oggi il rischio di passare di fascia - assicura Donini - siamo al 5% di posti letto occupati in terapia intensiva e negli altri reparti Covid, quindi rispettivamente a metà e a un terzo rispetto al livello di guardia".

Con l'aumento di ricoveri in queste settimane, in sostanza, "stiamo assistendo al flusso di ospedalizzazione dei tanti casi che abbiamo avuto nei giorni passati", sottolinea l'assessore. Che conferma: "La quasi totalità dei pazienti in terapia intensiva si riferisce alla popolazione non vaccinata, quindi la nostra priorità è vaccinare il più possibile e anticipare le dosi". (fonte Dire)