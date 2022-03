La statua della Madonna del Fuoco si prepara al restauro: indagini georadar in Piazza Duomo

La statua della Madonna del Fuoco in Piazza del Duomo ai "raggi x". Nei prossimi giorni verranno infatti eseguite delle indagini georadar sull'area di sedime del monumento dedicato alla patrona di Forlì, propedeutiche alla progettazione di restauro dello stesso. Per consentire la corretta esecuzione dei lavori, verrà interdetta alla sosta dei veicoli un'area in Piazza Duomo (come da planimetria in foto) dalle 7 di mercoledì fino alle 18 di giovedì. Nei giorni scorsi la statua in marmo di Carrara, tra i simboli della città, era stata oggetto di verifiche da parte di esperti guidati dall'architetto Giancarlo Gatta, che hanno evidenziato la necessità di un intervento di riqualificazione, "ferita" dai segni del tempo e dalle intemperie.

Il monumento dovrà esser sottoposto ad interventi di pulitura, poichè le superficie risultano annerite, ma presumibilmente saranno restaurati anche i basamenti e la recinzione che circonda la colonna. Presumibilmente i lavori avranno inizio il prossimo autunno e si concluderanno a ridosso delle celebrazioni della patrona. L'ultimo intervento di restauro risale a 20 anni fa e fu finanziato dal Rotary Club Forlì.