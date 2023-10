Rete idrica, a Modigliana una nuova condotta di circa 120 metri: è stata posata con tecnologia senza scavo

Mercoledì, a partire dalle 23.00 (fino a fine intervento) in via del Fregiolo, le squadre di Hera collegheranno la nuova condotta dell’acquedotto, già posata con tecnologia senza scavo (Trivellazione Orizzontale Controllata), che andrà a sostituire quella provvisoria, affiancata al ponte divelto dall’evento alluvionale di maggio. Per eseguire i collegamenti della nuova rete, che assicura l’alimentazione al serbatoio principale di Modigliana, sarà interrotta la fornitura a tutto il capoluogo dalle 23 alle 6.

Durante l'esecuzione delle operazioni potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. Le utenze interessate saranno puntualmente avvertite, tramite il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Il servizio è fornito su richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo dal sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio

L’azienda assicura "di contenere al minimo i tempi dei lavori, effettuati nelle ore notturne per minimizzare i disagi", ricordando che "in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione".