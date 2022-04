Reumatologia, si amplia l'offerta assistenziale nel territorio: aprono due nuovi ambulatori specialistici

Il servizio di Reumatologia dell'Unità Operativa di Medicina Interna dell'ospedale "Morgagni - Pierantoni" di Forlì, diretta dal professor Paolo Muratori incrementerà l'offerta assistenziale sul territorio. Dal 27 aprile apriranno infatti due ambulatori specialistici, a Santa Sofia e Modigliana, rispettivamente a cadenza settimanale e mensile. Inizialmente è prevista l'erogazione di prime visite reumatologiche, visite e controlli, prenotabili tramite Cup e previa richiesta del Medico di famiglia. Le prestazioni saranno erogate all'ospedale Nefetti di Santa Sofia nella giornata di venerdì e alla Rsa di Modigliana nella giornata di mercoledì, in un orario compreso dalle 9 alle 13, in entrambe le sedi.

"Siamo molto orgogliosi di questo ampliamento dell’offerta reumatologica in ambito locale – sottolinea il responsabile degli ambulatori, il dottor Francesco Girelli - sia perché in questo modo andiamo incontro alle esigenze dei pazienti, riducendone i disagi per raggiungere l’ospedale di Forlì, sia perché ci permette di migliorare l'integrazione ospedale - territorio, in linea con gli indirizzi aziendali, anche nel campo della Reumatologia, disciplina internistica per la quale è stata recentemente ampliata anche la offerta assistenziale in ambito intraospedaliero".