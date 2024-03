Lavori per la tangenziale, slitta la riapertura di via Castel Latino per il cantiere di Hera

Slitta di due settimane il termine dei lavori per la realizzazione dei bypass sulle reti acqua, gas e fognatura per consentire la realizzazione della galleria di Vecchiazzano della tangenziale da parte di Anas, in via Castel Latino. Lo slittamento degli interventi, finalizzati a risolvere le interferenze tra i servizi a rete gestiti dalla multiutility ed il tracciato del terzo lotto della tangenziale est di Forlì, è dovuto al maltempo e ad alcune necessità tecniche sopraggiunta durante i lavori. Quindi, la riapertura della viabilità è prevista per il 15 aprile, salvo inconvenienti.

Di seguito l’Amministrazione comunale realizzerà una nuova fogna bianca in via Castel Latino e via Ca’ Dolce e gli operatori Telecom e Lepida risolveranno le loro interferenze per mantenere i servizi attivi verso le utenze private e l’ospedale. Hera si scusa per l’inconveniente e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento Hera 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.